نجاة 24 شخصا من حادث طيران في غرب السودان

الخرطوم 12 فبراير 2018- نجا أكثر من عشرين شخصا، الاثنين، بعد انحراف طائرة عسكرية، كانت تقلهم في إحدى مدن غرب السودان.
- الطائرة انحرفت بعد انفجار اطاراتها الخلفية
وأفاد مدير مطار (الشهيد صبيرة) الكائن بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، علاء الدين ابراهيم النور، إن طائرة من طراز AN12 تتبع للقوات الجوية، قادمة من الخرطوم، انحرفت عن المدرج بعد هبوطها اثر انفجار اطاراتها الخلفية.
وأضاف" كان على متنها 16راكب بجانب الطاقم المكون من 7 أشخاص".
وأكد المسؤول "تمكن قوة الدفاع المدني وقوات الشرطة العسكرية بالمطار من السيطرة على الطاشرة واخلاء الركاب في زمن وجيز، دون وقوع أي إصابات".
وأثنى النور على المساعي التي بذلها العاملين في المطار ووحدات الدفاع المدني، وغيرهم لضمان سلامة الركاب.
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