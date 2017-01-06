نجاة 840 راكب من حريق في باخرة بميناء سواكن السوداني

الخرطوم/ سواكن 6 يناير 2017 ـ نجا المئات من ركاب باخرة بميناء سواكن في شرق السودان، مساء الجمعة، من كارثة محققة بعد أن شب حريق في المحرك لدى مغادرتها صوب ميناء جدة السعودي، ونجحت فرق الإنقاذ في إنزال نحو 840 راكبا عبر قوارب النجاة.
- عملية إنزال الركاب بميناء سواكن من باخرة بعد اشتعال محرك ـ الجمعة 6 يناير 2017
وشب الحريق بعد اغلاق أبواب الباخرة "نما" في احدى المحركات وفشلت جهود فتح الأبواب "اتوميتيكيا" ما اضطر هيئة الموانئ والشركة الناقلة للاستعانة بفرق الإنقاذ البحري لإنزال الركاب عبر قوارب النجاة من ثم اخلائهم إلى الرصيف.
وبحسب محمد إدريس بري المتحدث باسم ميناء "عثمان دقنة" بسواكن، فإن التماسا كهربائيا في محرك الباخرة، التي كانت تهم بالمغادرة إلى ميناء جدة السعودي، تسبب في الحريق، موضحا أن التفتيش البحري سيجري المزيد من التقصي لمعرفة أسباب الحريق.
وقال بري لـ "سودان تربيون" إن هيئة الموانئ البحرية وإدارة الميناء تمكنت من القيام بعملية "إنقاذ" ناجحة بنسبة 100% بإخلاء أكثر من 840 راكبا عبر قوارب النجاة الملحقة بالباخرة، ومن ثم تم اخلاؤهم إلى الرصيف عبر مواعين بحرية تتبع للميناء.
وتابع "تمت السيطرة على الحريق تماما وتم نقل كل الركاب إلى الفنادق والنزل بالتنسيق مع الشركة الناقلة". وتتبع الباخرة "نما" لشركة "أمانة" المصرية.
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