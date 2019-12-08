نجل المهدي يقر بمظالم حكم البشير ويعتذر عن مشاركته الحكم

الخرطوم 8 ديسمبر 2019- قدم المساعد السابق للرئيس السوداني المعزول عبد الرحمن الصادق المهدي، اعتذارا للشعب السوداني، لمشاركته في حكومة البشير وقال إنه على استعداد للمساءلة القانونية.

اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي

وعيّن البشير نجل زعيم الأنصار مستشارا ثم مساعدا له، لعدة سنوات وظل في منصبه حتى أطاح قادة الجيش بالنظام 11 أبريل، استجابة لثورة شعبية، اندلعت أولى تظاهراتها نهاية العام الفائت.

وكانت مشاركة المهدي الصغير للبشير محل جدل متصل سيما مع اصطفاف أسرته جانب المعارضة الشرسة للنظام الذي كان يجلس هو في أعلى قممه.

وظل والده الصادق المهدي يحمل نجله مسؤولية قراره بالمشاركة في نظام البشير نافيا في ذات الوقت أن يكون وجوده تحت لافتة حزب الأمة سيما وأن عبد الرحمن ليس منتميا لأي من مؤسسات الحزب.

وأقر نجل المهدي، في رسالة بعنوان "بيان للناس"مؤرخة بالسادس من ديسمبر الجاري اطلعت عليها "سودان تربيون"، الأحد، بخطأ قبوله المنصب في نظام الرئيس البشير، الذي وصل للحُكم عبر انقلاب عسكري 1989، بتأييد من الحركة الإسلامية، أطاح بحكومة الصادق المهدي نفسه.

وقال" اعترف بخطأ قبول المنصب في نظام انقلب على الشرعية الديمقراطية وارتكب مظالم كنت حيناً ضمن ضحاياه، وأرجو أن تكون نيتي المذكورة مطية لغفران الله لي، وأن يكون اعتذاري هذا مقبولاً للشعب، وإني على استعداد لقبول أية مساءلة قانونية".

وتابع " أنصح الآخرين أن يفعلوا ذلك وأن يتجنبوا معاندة إرادة الشعب مفجر الثورة".

وقال إن أسرته رفضت قبوله منصب مستشار الرئيس حين استشارها.

وأضاف: "لم أكن غافلاً عن مغبة المشاركة في نظام يحكم بالقبضة الحديدية وقد عارضته وأعلم أن معظم قطاعات الشعب تعارضه، ولكني قدرت أنني بإمكاني إحداث تأثير بترك الفصال والتوجه نحو الوصال".

وتابع: "وإنني على أقل تقدير يمكنني أن أشكل مصدات رياح للرأي المعارض في منظومة تخلو من التعاطف معه".

وأعُيد نجل المهدي إلى الخدمة العسكرية، في الجيش السوداني، في يوليو 2010، بعد أن غادر البلاد بعد انقلاب البشير، وتدرج ي رتبه العسكرية حتى وصل حاليا الى رتبة لواء.

وأشار نجل المهدي إلى أن قبّل المنصب الى جانب البشبر بصفته الشخصية، بحيث لا يعبر عن أسرته ولا عن حزب الأمة القومي، الذي كان عضوا في مكتبه السياسي، لكنه استقال فور إعادته للخدمة العسكرية.