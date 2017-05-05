نجل الميرغني يبحث مع قطاعات (الاتحادي الأصل) ترتيبات المؤتمر العام

الخرطوم 5 مايو 2017 ـ بدأ رئيس قطاع التنظيم في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد الحسن الميرغني عقد سلسلة لقاءات بقطاعات الحزب تركز على ترتيبات عقد المؤتمر العام وتفعيل المؤسسات.

رئيس قطاع التنظيم بالحزب الإتحادي محمد الحسن الميرغني

ودشن نجل الميرغني اللقاءات بلقاء تفاكري مع شباب الحزب حضره ممثلون لجميع الولايات، استمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.

وبحسب عضو البرلمان أحمد الطيب المكابرابي لـ "سودان تربيون" فإن اللقاء التفاكري الشبابي أوصى بعقد المؤتمر العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بشكل عاجل.

وعقد الحزب الذي يتزعمه مرشد السجادة الختمية محمد عثمان الميرغني آخر مؤتمر عام قبل 50 عاما في سنة 1967، ولم يعقد مؤتمرا بعدها إلا ما اصطلح على تسميته بمؤتمر المرجعيات الاستثنائي في 2004 بمصر.

وقال المكابرابي إن اللقاء التفاكري الذي انعقد بدار "أبوجلابية" في الخرطوم بحري بحث مشاركة الحزب في السلطة والأصوات المعارضة داخله، حيث شارك الاتحادي الأصل في الحكومة ضمن حصة التجمع الوطني الديمقراطي منذ العام 2005.

كما شارك الحزب في حكومة ما بعد انتخابات 2010 وبعد الانتخابات الماضية في 2015، حيث يعد الحزب الوصيف في الحكومة السودانية بعد المؤتمر الوطني من حيث حجم المشاركة في الجهازين التنفيذي والتشريعي.

وجدد ملتقى الشباب الالتفاف حول قيادة الميرغني الكبير ودعم نجله محمد الحسن.

وأشار النائب البرلماني إلى أن لقاءات الحسن ستتواصل مع المرأة والطلاب والمحامين وشيوخ الطرق الصوفية وكل القطاعات الحية للخروج بتوصيات تفعل نشاط الحزب.

وشهد الاتحادي الأصل انقسامات بعد مغادرة الميرغني الأب إلى لندن مستشفيا قبيل إندلاع احتجاجات سبتمبر 2013، وأصبح الحديث عن وضعه الصحي مثار للجدل وذلك قبل أن يصل القاهرة منتصف أغسطس الماضي.