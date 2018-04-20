نجل الميرغني يزور قيادي تاريخي لجمع صف (الاتحادي الأصل)

الخرطوم 20 أبريل 2018 ـ سجل رئيس قطاع التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد الحسن الميرغني، الجمعة، زيارة نادرة لعلي نايل أحد القيادات التاريخية المغاضبة بضاحية الجزيرة إسلانج، 17 كلم شمالي أمدرمان.

الحسن نقل لأزرق طيبة رسالة شفهية من والده السيد محمد عثمان الميرغني .. السبت 17 فبراير 2018 (سودان تربيون)

وأعلن علي نايل وهو المشرف السياسي للحزب في منطقة كرري بأمدرمان، في وقت سابق اعتزال العمل السياسي بعد تفاقم الخلافات داخل الحزب العريق أخيرا.

ويواجه الاتحادي الديمقراطي الأصل، أزمة عميقة منذ 2015 عندما أعلنت قيادات فيه تأييد ترشح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة وخوض الانتخابات في بقية المستويات، وعلى إثر ذلك فصلت لجنة شكلها الحسن قيادات تاريخية أبرزها طه علي البشير، بخاري الجعلي، علي نايل، ومحمد طاهر جيلاني.

وحظي نجل الميرغني باستقبال حاشد في منطقة الجزيرة إسلانج التي تعتبر معقلا للطريقة الختمية والحزب الاتحادي.

وقال القيادي في الحزب محمد هاشم عمر لـ (سودان تربيون) إن زيارة الحسن جاءت في إطار التواصل مع القيادات التاريخية.

وتابع قائلا "الزيارة يمكن اعتبارها بشائر لجمع الصف الاتحادي مع المناضلين بمبادرة طيبة من الحسن".

ورافق الحسن الميرغني وفد كبير من قيادات الحزب وطائفة الختمية التي تتمتع بنفوذ كبير في البلاد.

وأكد نائب المشرف بمنطقة كرري عثمان النقيب أن زيارة الحسن جاءت في الوقت المناسب وتخدم الجانب السياسي بشكل كبير، وتؤكد تواصل زعماء الحزب مع القيادات والقاعدة.

ووعد النقيب في تصريح صحفي بترتيب زيارات أخرى في منطقة كرري بهدف البناء التنظيمي بمشاركة الجميع.

وفي أكتوبر 2016 نفذ الحسن زيارة مماثلة إلى القيادي في مجموعة "أم دوم" المنشقة حسن أبوسبيب، ما أثار ردود أفعال واسعة حول ما إذا كان مغزى الزيارة سياسي أم اجتماعي.

كما زار الحسن في فبراير الشيخ عبد الله أحمد الريح الشهير بـ"أزرق طيبة" بمقر إقامة الأخير بمنطقة "طيبة" غربي مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، حيث يرعى الحزب الوطني الاتحادي.

وناشد النقيب كل الحادبين على المصلحة العامة في هذه الظروف العمل على وحدة الصف وتقبل الرأي الآخر وتناسي المرارات والخلافات.

وقال إن "الاتحادي الأصل في كرري يشيد بجهود نايل ويعمل لدعمه لاستمرار جهوده.. مشرفنا صاحب نضالات مشهود لها".