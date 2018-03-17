(نداء السودان): الحكومة تنصلت عن (خارطة الطريق)

باريس 17 مارس 2018-اتهم تحالف قوى (نداء السودان) المعارض الحكومة في الخرطوم بالتنصل على اتفاق "خارطة الطريق"، وجدد رفضه الاعتراف بالحوار الوطني الذي تبنته الحكومة السودانية.

قادة (نداء السودان) عقب اجتماع باريس 17 مارس 2018 (سودان تربيون)

وأنهى التحالف اجتماعات موسعة في العاصمة الفرنسية باريس السبت، ناقشت حزمة من القضايا والتطورات على الساحة السودانية، وأقرت تنصيب رئيس حزب الأمة الصادق المهدي رئيسا للتحالف.

وطبقا للبيان الختامي للاجتماعات فإن نقاشا دار حول الموقف من خارطة الطريق، ورأى المجتمعون أن أهميتها تكمن " في انها الوثيقة الوحيدة الموقعة بين أطراف النزاع في السودان وبشهادة الاطراف الإقليمية والدولية".

وأضاف " الا أن النظام السوداني تنصل عن كل التزام بها، كعادته في التنصّل من المواثيق والعهود".

وخارطة الطريق هي الوثيقة التي طرحتها آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى على الحكومة السودانية وعدد من معارضيها السياسيين والحركات المسلحة في العام 2016متضمنة مقترحات لوقف الحرب والحوار بين الفرقاء السودانيين.

وأوضح بيان التحالف المعارض أن خارطة الطريق استندت على قرارات مجلس الأمن والسلم الافريقي 456 , و 539 .. التي طالبت بإجراءات تهيئة المناخ المتمثّلة في وقف الحرب وتوفير الحريات.

وتابع " أكدت قوى نداء السودان عدم صلتها بحوار الوثبة او تطبيق مخرجاته".

وأشارت الى أنها تسعى الى "عملية سياسية متكافئة تحقق السلام العادل والديموقراطية والمواطنة بلا تمييز وازالة التمكين واستعادة دولة الوطن بدلا عن دولة الحزب".

وأفاد البيان أن الاجتماع أكد ضرورة إلزام النظام بإجراءات وشروط تهيئة المناخ كمدخل لحل الأزمة السياسية.

كما تمت مطالبة الآلية الافريقية بالعمل لإطلاق سراح المعتقلين.

وكشف رئيس الحركة الشعبية مالك عقار في تصريح لـ (سودان تربيون) عن مخاطبتهم الية الوساطة الافريقية مجددين التمسك بضرورة عقد المؤتمر التحضيري للحوار وأن يكون شاملا بعد اطلاق الحريات وتهيئة الأجواء,

هيكلة النداء



واعتمد (نداء السودان) في اجتماعه هذا هيكلا يتكون من المجلس الرئاسي الذي يضم رؤساء المكونات المختلفة، مهمته الإشراف والتخطيط وإدارة عمل النداء وتمثيله في المحافل المختلفة، واختير الصادق المهدي رئيساً للمجلس بالإجماع، وبقية الاعضاء من قادة المكونات الاخرى نوابا له، على أن يكون منى اركوى مناوى أمينا عاما، يعاونه نائبان.

الإعلان الدستوري

وأقر الاجتماع (إعلان دستوري) يوجه ويحكم عمل نداء السودان بوصفه تحالف مدني سلمى يرتكز على استخدام وسائل المقاومة السلمية الجماهيرية لتحقيق التغيير المنشود.

وأوضح الإعلان استعداد الفصائل المسلحة التي تقاتل الحكومة السودانية للتخلي عن العمل العسكري والالتزام بأهداف النداء السلمية المدنية.

ويضم (نداء السودان) بجانب قوى سياسية، تنظيمات مسلحة تقاتل الحكومة في دارفور علاوة على الحركة الشعبية – شمال التي تحارب في المنطقتين.