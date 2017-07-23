(نداء السودان) تطالب بالإفراج عن قيادات ساندت طلاب دارفور

الخرطوم 23 يوليو 2017 ـ طالبت قوى "نداء السودان" السلطات باطلاق سراح قيادات معتقلة من التحالف المعارض فورا على خلفية مساندتها لقضية طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا.

طلاب دارفور يغادرون جامعة بخت الرضا بولاية النيل الأبيض ـ الثلاثاء 18 يوليو 2017

وكان معارضون قد وصلوا إلى بلدة "الشيخ الياقوت" جنوبي العاصمة السودانية، للوقوف على أوضاع طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا في ولاية النيل الأبيض الذي احتجزتهم سلطات الأمن عند المدخل الجنوبي لولاية الخرطوم.

ودع التحالف المعارض في بيان تلقته "سودان تربيون" فى الوقت ذاته لإعادة جميع الطلاب المستقيلين والمفصولين من جامعة بخت الرضا بولاية النيل الأبيض للدراسة فوراً وتوفيق الأوضاع الاكاديمية الناتجة عن الأحداث الأخيرة.

وتقدم الثلاثاء الماضي المئات من طلاب جامعة بخت الرضا المنحدرين من اقليم دارفور، باستقالات جماعية احتجاجاً على ما اعتبروه استهدافاً عنصريا تعرضوا له من إدارة الجامعة.

وفشلت لجان الوساطة من الخرطوم وولاية النيل الأبيض في احتواء الأزمة وعودة الطلاب إلى الجامعة، بعد ان تمسكوا بمطالبهم المتمثلة في تقديم المتهمين في مقتل شرطيين إلى محاكمة مفتوحة بشكل عاجل، وإعادة الطلاب المفصولين.

وحثت قوى "نداء السودان" بالداخل في بيان تلقته (سودان تربيون)، الأحد، على الوقف الفوري لكافة أشكال الاستهداف والتمييز من إدارة الجامعة والشرطة والأمن، القائمة على أساس الانتماء الاقليمى أو السياسي والتحقيق الشفاف والعادل فى الشكاوي حول الإساءات العنصرية الموجهة لطلاب دارفور من بعض منسوبي إدارة الجامعة.

وقالت "تفاقمت أزمة الطلاب السودانيين من إقليم دارفور بجامعة بخت الرضا خلال هذا الأسبوع، بعد تقديم مئات الطلاب استقالاتهم عن الدراسة بالجامعة بسبب الاستهداف المنظم ضدهم والانتهاك السافر لحقهم فى التنقل داخل وطنهم بالمنع من دخول الخرطوم، ومحاصرتهم في قرية الشيخ الياقوت واجبارهم على الرحيل عنها صوب إقليم دارفور".

وأضافت "يعبر هذا السلوك عن الطبيعة العنصرية لهذا النظام الديكتاتوري واستهدافه السافر للطلاب وقيادات العمل الوطني بوسائل قمعية، حيث مارس أقبح أنواع القهر والتجويع وانتهاك كافة الحقوق والحريات على مسمع ومراي العالم أجمع، ما يدلل على أن النظام سادر في غيه ومُصر على نهجه القديم حيث عّمد على التعتيم الإعلامي حول القضية ومنع التضامن والمناصرة".

واشارت الى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الأربعاء الماضي قيادات حزب المؤتمر السوداني وهم إبراهيم الشيخ وبكري يوسف ومواهب مجذوب وأماني مالك، بعد مغادرتهم تجمع الطلاب بقرية الشيخ الياقوت.

كما احتجزت واستجوبت الأجهزة الأمنية وفد مبادرة المجتمع المدني في اليوم التالي لذات السبب، في تصعيد متجدد يستهدف القيادات السياسية والمدنية.

وأعلنت قوى "نداء السودان" عن إدانتها لإستهداف قيادات المؤتمر السوداني.

الى ذلك قرر البرلمان السوداني تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة مشكلة طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا فى " إطارها الأكاديمي" .

واستمعت هيئة قيادة البرلمان الأحد ،إلى تنوير من رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار أبوناجمة، حول قضية طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا .

و تناول أعضاء هيئة قيادة المجلس اثر قضية الطلاب على المسار الأكاديمي ومستقبلهم مقارنة بالجامعات الآخري وأمنوا على تكوين لجنة مشتركة من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة الأمن والدفاع الوطني بالمجلس الوطنى الى جانب بعض الأعضاء لحل القضية فى إطارها الأكاديمى.

من جهته قال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان عبد الماجد هارون، فى تصريح صحفى الأحد إن لجنة التربية والتعليم بالبرلمان انخرطت في تواصل مع المؤسسات الاتحادية والولائية لمعالجة مشكلة الطلاب، وتوقع حلها في وقت وجيز