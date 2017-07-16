(نداء السودان) يتوسط لتوحيد (الشعبية) ويطرح التنسيق مع (الإجماع الوطني)

الخرطوم 16 يوليو 2017 ـ أعلن تحالف (نداء السودان) المعارض في السودان، الأحد، عن تشكيل لجنة ثلاثية للتوسط بين طرفي الخلاف في الحركة الشعبية ـ شمال، كما أبدى رغبته في التنسيق مع تحالف قوى الاجماع الوطني في العمل التعبوي المشترك.

قيادات "نداء السودان" في مؤتمر صحفي بباريس ـ الجمعة 20 يناير 2017

وتعيش الحركة الشعبية انقسامات حادة في أعقاب قرار مجلس تحرير جبال النوبة، في يونيو الماضي بتنصيب عبد العزيز الحلو، رئيسا مؤقتا وإقالة رئيس الحركة مالك عقار والأمين العام ياسر عرمان ومنعهما من دخول ما يطلق عليه "المناطق المحررة".

واجتمع المجلس التنسيقي لقوى نداء السودان بالداخل، يوم السبت، وبحث مستجدات الساحة السياسية وكيفية تطوير وزيادة تفعيل عمل التحالف.

وقال التحالف في بيان وزعه على الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، يوم الأحد، بدار حزب الأمة، إنه استعرض المستجدات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، مؤكداً حرصه على الوفاق والتهدئة بين المجموعتين.

وأضاف "قد أوكل المجلس للجنة ثلاثية التواصل مع كل من القائد مالك عقار، والقائد عبد العزيز الحلو، للتشاور حول الأمر"، موضحاً أن الحلو أبدى تجاوبة مع المبادرة حال الفراغ من الإجراءات التي تقوم به حركته حالياً.

وجدد التحالف المعارض العمل على مواصلة التعبئة من أجل أحداث التغيير المطلوب في السودان لتحقيق سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي يؤسس لدولة المواطنة والعدالة.

وأكد تعاطيه بايجابية مع كافة مبادرات العمل الوطني المقاوم للنظام، من منظمات شبابية ونسوية ومطلبية، مجدداً حرصه على التنسيق معها عبر التشبيك او التحالف.

وأضاف "نمد أيادينا بدون اشتراطات مسبقة لقوى الاجماع الوطني للتنسيق معهم في القضايا التعبوية المشتركة والوصول لصيغة أمثل من صيغ العمل المشترك".

وأكد أن "حوار الوثبة لم يوقف الحرب ولم يصلح الاقتصاد ولم يبسط الحريات ولم يحقق التصالح، بل انتهى الى مزيد من الاحتقان السياسي والتشرذم الاجتماعي والصراعات داخل الطغمة المتنفذة".

وأعلن "نداء السودان" رفضه لدعوة الرئيس البشير، للمشاركة في كتابة الدستور، بمثل ما قاطع حوار الوثبة، مؤكداً رفضه لكل ما يترتب على حوار الوثبة.

وتابع "الدستور يجب أن يصنع في جو عادل يتساوى فيه الجميع ومحاولات النظام لإدخالنا في عملية يتحكم فيها وحده لن تجدي فتيلاً".

ودعا لعزل عملية كتابة الدستور ومقاومتها وتفويت الفرصة على النظام بشغل الرأي العام بها، بجانب تركيز الجهد في رفع وتيرة المقاومة وصولاً للتغيير الشامل.

وجدد التحالف قبوله المبادرة الأميركية لتوصيل الإغاثات في المنطقتين، مناشداً الحركة الشعبية قبول المبادرة والشروع في بحث تفاصيل تنفيذها بأسرع ما يمكن.

وأوضح أن إنهاء القتال يتطلب تفاوضا تفصيليا من نوع آخر، كما يتطلب الوصول لاتفاقية سلام حوارا وتفاوضا ينهي جذور الصراع عبر عملية سياسية قومية.

وحول تمديد فترة النظر في رفع العقوبات الاقتصادية على السودان، اعتبر التحالف المعارض أن القرار الأميركي كان متوقعاً لتأخذ الادارة الأميركية الجديدة وقتها من أجل اتخاذ قرارها.

وأكد أن القرار التنفيذي الجديد الذي ألغى بموجبه الرئيس ترامب قرار الرئيس أوباما "13731"، أضاف ثلاثة مسارات أخرى يتم بموجبها تقويم ومراقبة أداء الحكومة السودانية، وهي "حقوق الإنسان، والحريات الدينية، والالتزام بوقف التعاون مع كوريا الشمالية".

وطالب بربط رفع العقوبات بوقف الحرب وإنفاذ اتفاقية سلام، والتوافق على نظام حكم يبسط الحريات ويحقق الشفافية والعدالة ويمنع الفساد، و"إلا فإنه عديم الجدوى".

وأوضح أن الأوضاع الحقوقية ما زالت سيئة بالسودان، مستدلاً باعتقال الناشط الحقوقي مضوي ابراهيم، والناشط علاء الدين الدفينة، الذي تم ترحيله من السعودية إلى الخرطوم.

وذكر "الواقع الحقوقي ما زال سيئا وانتهاك الحريات الأساسية أصبح ممارسة يومية للنظام، والشواهد على ذلك أوضح من أن توضح أو تعدد".