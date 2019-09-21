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(نداء السودان) يجتمع في القاهرة لمناقشة عملية التحول الديمقراطي

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قادة "نداء السودان" الذي يضم بين صفوفه تنظيم الجبهة الثورية خلال اجتماع بباريس في 20 مارس 2019 (سودان تربيون)

الخرطوم 21 سبتمبر 2019 - تعقد قوى (نداء السودان) اجتماعا في القاهرة خلال أيام لمناقشة مهام التحول الديمقراطي يسبقه اجتماع منفصل لمكونات الجبهة الثورية لاستكمال الرؤية حول السلام.

ويجيء هذا الاجتماع بعد استقالة الصادق المهدي رئيس نداء السودان من منصبه بعد أن طالب بإعادة النظر في هيكل نداء السودان وتحالفاته مع القوى الوطنية الأخرى.

وتشارك المكونات السياسية من نداء السودان في مؤسسات الحكم الانتقالي بينما لا تزال الحركات المسلحة خارج اطار الترتيبات الانتقالية.

وفي تصريح لسودان تربيون من القاهرة قال ياسر عرمان المسؤول القيادي في نداء السودان ان اجتماعات الثورية من جانب واجتماع قوى نداء السودان ستبدأ في 21 سبتمبر وتنتهي في 30 سبتمبر وإنها ستناقش عملية السلام وسبل انجاز مهام التحول الديمقراطي.

وأضاف ان "السودان يحتاج إلى شراكة حقيقية يجب ان تضم قوى الثورة وقوى التغيير ومن جانب اخر يجب ان تضم قوى النظامية وقوى الحرية والتغيير (...) وإيجاد شراكة بين كافة هذه الاطراف وإلا ستواجه عملية الانتقال الديمقراطي مصاعب جمة".

واعتبر عرمان اجتماعات القاهرة خطوة مهمة في اتجاه تحقيق السلام والتحول الديمقراطي على "ان يكون الموضوع الرئيسي هو كيفية استكمال الثورة وكيفية استكمال مهام الانتقال".

ونشبت خلافات حادة بين الجبهة الثورية والمكونات السياسية لقوى الحرية والتغيير بعد اسقاط نظام البشير في ابريل الماضي نتيجة لعدم تمثيل الجبهة في عملية اتخاذ القرار خلال المفاوضات مع المجلس العسكري تم ازدادت حدة الخلاف بعد رفض طلب الحركات المسلحة بتخصيص مقاعد لها في السلطة الانتقالية.

وحول اجتماع الجبهة الثورية قال عرمان ان الاجتماع سيناقش عملية السلام والتفاوض وفق ما تم عليه الاتفاق في جوبا مع الحكومة السودانية كما انه سيتناول التعاون مع الاطراف الاقليمية للوصول لسلام شامل في البلاد.



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