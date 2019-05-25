 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 25 أيار (مايو) 2019

نداء السودان يحذر من التراجع عن عملية الانتقال للحكم المدني

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

قيادات نداء السودان المشاركة في اجتماع فيينا المنعقد في الفترة من 24 إلى 26 مايو (صورة سودان تربيون)
الخرطوم 25 مايو 2019 - أكدت قوى نداء السودان على التفاوض هو الوسيلة المثلي بين للانتقال للحكم المدني وحذرت من التراجع عن ما تم الاتفاق عليه بن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في هذا الصدد.

على الرغم من مضي ستة اسابيع على خلع الرئيس السوداني السابق عمر البشير ما زالت الهوة شاسعة بين المجلس العسكري والقوى الحرية والتغيير حول تكوين ورئاسة مجلس السيادة الذي يطالب به كل من الطرفين.

فيما اتفق الطرفان على تكوين مجلس تشريعي تشغل فيه قوى الحرية والتغيير 67 في المائة من المقاعد بالإضافة إلى قيامها بتكوين حكومة من الشخصيات الوطنية المستقلة لإجراء الاصلاحات الاقتصادية اللازمة في البلاد والتحضير لانتخابات عامة بعد ثلاث سنوات.

وأمام هذه التطورات عقدت التنظيمات المنضوية تحت نداء السودان التي تشكل احد فصائل اعلان الحرية والتغيير اجتماعا في عاصمة النمسا فيينا في الفترة من 24 إلى 26 استضافه مركز دراسات السلام لمناقشة تطورات الوضع الراهن في البلاد والجهود الجارية لإقامة حكم مدني انتقالي وإحلال السلام في البلاد.

وشدد البيان الصادر في ختام الاجتماعات "على ان التفاوض بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير وسيلة مثلى للٳنتقال السلس و يحذر من التراجع عن ما تم الاتفاق عليه."

كما ادان الاجتماع القرار الخاص بفك تجميد النقابات مشددا على انه يعد مؤشراً خطيراً يصب في مصلحة تمكين عناصر الثورة المضادة من العبث بٳحدي آليات الديمقراطية وحرمان ٲهل الشٲن النقابي من ٳسترداد نقاباتهم وتكوينها بشكل ديمقراطي".

وادى الفشل في احراز تقدم حول مجلس السيادة إلى تهديد المجلس العسكرى بقلب طاولة المفاوضات والتوجه نحو تنظيم انتخابات في ظرف ستة اشهر بينما تستعد قوى الحرية والتغيير لإضراب عام الاسبوع المقبل لاظهار مقدرتها على شل دولاب الدولة وعزل العسكر عن الشارع السوداني.

إلى ذلك، شددت الاجتماعات علي ضرورة ربط مفاوضات السلام التي تتم في منابر خارج السودان مع التفاوض حول نقل السلطة إلى سلطة مدنية، لضمان نجاح الفترة الانتقالية.

وأضاف البيان "ولا نجاح مفاوضات السلام يتوجب تنفيذ إجراءات ثورية لتهيئة المناخ وبناء الثقة (...)، لا سيما إلغاء احكام الإعدام ووقف ملاحقات الانتربول لقيادات حركات الكفاح المسلح ليتسنى لهم العودة للوطن ليشاركوا بصورة مباشرة في الحراك الثوري والإطلاق الفوري لسراح الأسرى والتعريف بأماكن دفن الشهداء".

وفي تصريح له في الخرطوم ندد الناطق الرسمي للحركة الشعبية عقار بآي محاولة للتحضير لانتخابات في البلاد قبل انهاء الحرب في البلاد وقال ان مثل هذا الاجراء يعتبر مهددا للعملية التفاوضية خاصة وان ذلك يحول دون مشاركة المواطنين السودانيين في مناطق الحرب.

وشارك في الاجتماع كل من مرسم الصادق المهدي نابة رئيس حزب الامة ومني مناوي رئيس حركة تحرير السودان وجبريل ابراهيم رئيس حركة لعدل والمساواة وعلي عسكوري ممثلا للحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار و الامين داؤود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة وأسامة سعيد الامين العام لمؤتمر البجا المعارض و محمد حمد ممثلا لحزب الوطني الاتحادي وكل من أحمد شاكر وعبدالباقي جبريل من مبادرة المجتمع المدني.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

العلمانية والأسئلة البسيطة 2019-05-23 15:41:08 بقلم : محمد عتيق من أكبر مظاهر الإرهاب ونتائجه في بلادنا أن الناس يحنون رؤوسهم أمام كل من يتبجح بإسم الإسلام (( تبجح الشخص في معاجم اللغة يعني : افتخر وتباهى في صلف ، والعالم الحق لا يتبجح بعلمه )) أو ( أجاب بصفاقة ، لم (...)

المجلس العسكري: أكاذيب تكشفها حقائق !! 2019-05-23 11:56:04 حسن وراق بعد الإطاحة بالمخلوع عمر البشير فى الحادى عشر من شهر ابريل تمر حوالى 42 يوم و ما تزال الصورة غامضة و الجميع فى حالة حيرة و انتظار اتفاق لن يحدث بين المجلس العسكرى الانتقالى و قوى اعلان الحرية و التغيير. الحقيقة (...)

التغيير الذى يشبه الشعب السودانى 2019-05-23 05:46:34 أقيف عندك .. وخلّيك فى إعتصامك بس .. ولا تنغش! فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com " أقيف عندك ... وخلّيك فى اعتصامك بس ...ولا تنغش ...أقيفى هناك ... وقوفك أصلو ما كان هش ... إلى أن يحصل التغيير ...يكون تغيير بيشبهنا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.