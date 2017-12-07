(نداء السودان) يدعو الى فتح تحقيق محايد في أحداث (مستريحة)

الخرطوم 7 ديسمبر 2017- دعا تحالف (نداء السودان) المعارض، الى تحقيق محايد في الأحداث التي شهدتها بلدة (مستريحة) بولاية شمال دارفور، وقال إنه يتطلع للعمل مع قوى المعارضة الأخرى لتقديم برنامج عمل سياسي خلال الأيام المقبلة لتحقيق التغيير في البلاد عبر انتفاضة شعبية.

قيادات (نداء السودان) في مؤتمر صحفي بالخرطوم.. السبت 8 أكتوبر 2016.. صورة لـ(سودان تربيون)

وادان التحالف في بيان تلقته (سودان تربيون) الخميس المعارك التي شهدتها "مستريحة" بين قوات الدعم السريع ومجموعة "موسى هلال" والتي انتهت باعتقال الأخير وإرساله إلى الخرطوم.

ودعا إلى وقف فورى للحرب كما طالب بالتحقيق الشفاف عبر (يوناميد) ومبعوثين للأمم المتحدة فيما ارتكب من انتهاكات بحق المدنيين العزل من أطفال وشيوخ ونساء، حسب البيان.

وتحدثت تقارير عقب تلك المعارك عن تردي الأوضاع الإنسانية وحصار الأهالي في (مستريحة) وحرق منازلهم، ما تسبب في حركة نزوح وفرار المئات الى الجبال.

لكن مسؤولين في حكومة شمال دارفور، كذبوا تلك الأنباء وأكدوا أن الوضع في البلدة يشهد استقرارا كاملا.

ودعا بيان التحالف المعارض الى ضرورة " احقاق العدالة وبسط الأمن ونزع السلاح في دارفور عبر عملية سلمية شاملة وليس بشن مزيد من الحروب".

وطرح التحالف المعارض، في بيانه موقفه من القضايا الراهنة لأجل خلق اجماع، كخطوة لأزمة لصياغة الحلول الوطنية واستنهاض إرادة الشعب للخروج من نفق النظام".

وأضاف "ندعو كافة شركائنا في المعارضة للوقوف في وجه انهيار الوطن الوشيك وتصعيد المقاومة، ونعمل ونتطلع إلى أن نقدم معا في الأيام المقبلة برنامجاً سياسياً نثق ونأمل في التفاف الجميع حوله والعمل عبره لتحقيق انتفاضة شعبنا وإزاحة النظام".

وأشار البيان إلى أن جهاز أمن النظام يواصل قمعه المنظم للحركة السياسية عبر الاعتقال السياسي، كما في حالة الطالب نصرالدين مختار، المعتقل لحوالي الأربعة أشهر في حبس انفرادي، والمحاكمة السياسية التي تهدد الآن حياة الطالب عاصم عمر.

وطالب "نداء السودان" بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والكشف عن ملابسات وظروف بقية المعتقلين.

كما أدان مصادرة الصحف والاعتداء على الحريات العامة والصحفية، مضيفاً "تعمل قوى نداء السودان مع الجميع لمناهضة التعديلات على قانون الصحافة وغيرها من القوانين المقيدة للحريات بغرض إسقاطها بما يضمن عدم وضع مزيد من القيود والاثقال عليها".

وأوضح أن السودان اليوم امام انهيار وشيك لفشل النظام وتخبطه في جميع الاتجاهات، مما يضع الحادبين على المصلحة الوطنية أمام خيار مناهضة سياسات النظام بأشكال متعددة.