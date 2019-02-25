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(نداء السودان) يرفض دعوة البشير للحوار ويدعوه للرحيل

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الخرطوم 25 فبراير 2019- أعلن تحالف (نداء السودان) رفضه دعوات الرئيس عمر البشير للحوار ودعاه للتسليم السلطة والرحيل.

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مني أركو مناوي في صورة تعود للعام 2011

وأطلق الرئيس السوداني الجمعة الماضية دعوة جديدة لمعارضيه تحثهم على ابتدار حوار على أساس وثيقة الحوار الوطني وفق ما قال انها ترتيبات جديدة للمشهد السياسي الوطني، وتعهد بالوقوف "على مسافة واحدة من الجميع موالين ومعارضين".

وعقد المجلس الرئاسي للتحالف المعارض اجتماعا يوم الأحد ناقش فيه خطاب الرئيس والتطورات الجارية على الساحة السودانية.

وقال الأمين العام لـ (نداء السودان) مني أركو مناوي في بيان تلقته (سودان تربيون) الإثنين إن المجلس اعتبر مبادرة الرئيس "لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به"، وعدها محض هروب من مطالب الجماهير.

وأضاف " أكد المجلس أن لا حوار ولا تفاوض مع النظام الذي عليه أن يسلم السلطة للشعب ويرحل فورا".

واعتبر المجلس فرض حالة الطوارئ في البلاد ليس سوى محاولة لإرهاب الشارع، وحث التحالف منظمات حقوق الإنسان المحلية والاقليمية والدولية، ووسائل الإعلام، للانتباه لمخططات النظام، ومراقبة تعدياته على الحقوق في مواجهة شعب يلتزم بالسلمية لاستعادة حقوقه.

ودعا المجلس القوات النظامية في السودان لعدم الانسياق وراء مخطط البشير ونظامه بوضعهم في مواجهة الشعب" حمايةً لمصالح أقلية دمرت البلاد وخاضت في دماء شعبها".

وتابع " الواجب الوطني والمهني يحتم على القوات النظامية أن تكون نصيراً للشعب دون تمييز، لا لأقلية حزبية بلا مشروعية".

وأشار البيان الى أن النظام السوداني ظل أحد عوامل عدم الاستقرار في المحيط الاقليمي والدولي، وبما أنه يضع البلاد بين خياري الفوضى والاستسلام لرغباته، "فانه يقر بانه عامل اساسي للفوضى عبر سياساته العنيفة والاقصائية".



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