 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

نداء السودان يرفض طلبا للوساطة الأفريقية بتجاوز خارطة الطريق

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 5 أكتوبر 2018 ـ رفض "نداء السودان" أي محاولة للوساطة الأفريقية لتجاوز خارطة الطريق، بعد رسالة تلقتها أطراف في التحالف المعارض من رئيس الآلية الأفريقية الرفيعة ثابو امبيكي أخيرا.

JPEG - 57.1 كيلوبايت
امبيكي وقيادات (نداء السودان) برئاسة المهدي ـ أمدرمان 7 أبريل 2017

وقال المجلس الرئاسي لنداء السودان إن بعض مكونات التحالف تلقت رسالة من امبيكي "حوت مقترحات تتجاوز عملياً إتفاقية خارطة الطريق، الموقعة من قبل حكومة السودان وممثلين عن تحالف نداء السودان في أغسطس 2016 بأديس أبابا".

وبعث أمبيكي في 25 سبتمبر الماضي بخطاب من ثلاث ورقات الى رئيس تحالف (نداء السودان) الصادق المهدي يقترح فيه ادخال تعديلات على خارطة الطريق مع لافتا الى انقضاء الحوار الوطني الذي كان يمثل أحد أبرز أعمدة الخارطة وتلاشي احتمالات إعادة الخوض فيه.

وأوضح المجلس في بيان إن الرسالة أقحمت موضوعات جديدة مثل الدعوة الى حوار مباشر مع الحكومة حول المشاركة في صياغة دستور جديد وانتخابات 2020.

واعتبر هذه الموضوعات خروجاً على بنود الخارطة التي دعت إلى اجتماع تحضيري يهييء المناخ للحوار الشامل والقبول بنتائج الحوار الوطني الذي نظمته حكومة الخرطوم.

وأشار البيان إلى أنه بعد التشاور بين رؤساء كافة مكونات "نداء السودان"، تمت صياغة رد ليرسل عبر رئيس التحالف، يؤكد التزام النداء بتوقيعه على اتفاقية خارطة الطريق بمرجعية قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي في جلستيه "456" و"539"، التي تدعو الفرقاء السودانيين إلى العمل للوصول الى اتفاق لوقف العدائيات وفتح المسارات لإغاثة منكوبي الحرب، ثم اجتماع تحضيري يفتح الطريق لحوار وطني باستحقاقاته يناقش قضايا المناطق المتأثرة بالحرب وكافة قضايا الأزمة الوطنية بغرض الوصول إلى حل سياسي شامل ومتوافق عليه بين الجميع.

وخارطة الطريق هي وثيقة طرحتها الوساطة الأفريقية على الحكومة السودانية وعدد من معارضيها السياسيين والحركات المسلحة في 2016 متضمنة مقترحات لوقف الحرب والحوار بين الفرقاء السودانيين، لكنها لم ترى النور منذ ذلك الوقت برغم توقيع هذه الأطراف عليها.

ووصف البيان الحكومة بأنها "العائق الأساسي" للوصول إلى الحل السياسي الشامل والعادل لفقدانها الإرادة الحقيقية للتغيير.

وتابع قائلا إن "النظام يريد مسرحية يُحدِث بها تغييراً شكلياً زائفاً يعيد به إنتاج نفسه بنسخة أخرى ليستمر مسيطراً على مقاليد الأمور في البلاد.. نداء السودان لن يكون جزءاً من مسرحية التغيير الزائف والتجميل السطحي لوجه النظام، وسيعمل على تصعيد النضال الجماهيري السلمي".

وأكد "نداء السودان" تمسكه بخطه الأساسي الذي أقرته مواثيقه وأكدته كافة إعلاناته وبياناته، وهو المضي في مواجهة "نظام الإنقاذ" بوسائل المقاومة السلمية المجربة والمستحدثة وصولا إلى انتفاضة شعبية.

وأبدى ثقته في انصياع النظام الحاكم "للحل السياسي الشامل الذي يحقق السلام والحرية والعدالة وينهي دولة التمكين الحزبي لمصلحة الدولة التي تسع جميع أهلها بدون تمييز أو تهميش".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من أطلق يد الجنجويد في شوارع الخرطوم؟ 2018-10-03 23:26:28 كتبت : سلمى التجاني لماذا كَذَّب مدير عام شرطة ولاية الخرطوم، في مؤتمره الصحفي مساء أمس الأول، حول هوية القوات التي تُثير الرعب في شوارع الخرطوم وتعتدي على المواطنين بالضرب والنهب وحلاقة الشعر؟ لماذا يطمئن الناس، وهو (...)

"الواتس آب" في القفص 2018-10-01 17:52:01 من يدق الطبول علي ابوابنا؟ كت: الجميل الفاضل أضحت مواقع "التواصل الإجتماعي" بلا إستثناء، ميداناً مفتوحاً لمعارك كرّ وفر ضارية، يدور رحاها داخل العقول وحولها. معارك تهدف بشكل أو بآخر، لرسم وتكريس صور ذهنية ونمطية، قابلة (...)

آخرون في الطريق 2018-10-01 17:44:21 كتب : محمد عتيق ‏لحركة الإسلام السياسي ‏معتقدين أساسيين ‏في ‏ايديولوجيتها : ‏عدم الإيمان بالدوله ، ‏فالوطن عندها ‏هو الاسلام والإسلام هو الوطن (‏أينما يكون الإسلام نكون) ، ‏ورفض الملكية العامة رفضاً مطلقاً‏ وليس فقط (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.