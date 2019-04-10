(نداء السودان) يطالب المجتمع الدولي بمنع العنف ضد المعتصمين

الخرطوم 10 أبريل 2019- ناشد مسؤول العلاقات الخارجية في تحالف قوى (نداء السودان) ياسر عرمانـ المجتمع الدولي بالوقوف ضد استخدام العنف في مواجهة المعتصمين المطالبين برحيل نظام الرئيس عمر البشير.

ياسر عرمان

وحاولت قوات الأمن السودانية على مدى يومين فض الاف المعتصمين في محيط مقر قيادة الجيش السوداني بالقوة لكن جنود من الجيش تصدوا لهذه المحاولات التي أوقعت 22 قتيل وأكثر من 150 مصاب بحسب لجنة الأطباء المركزية.

ومنذ بدء الاعتصام السبت الماضي قضى المعتصمون ليلة الثلاثاء دون أن يتعرضوا لأي هجوم برغم تصريحات مسؤولين في الجيش بأن الأوامر صدرت بفض الاعتصام لكن تم التراجع عن تلك التصريحات في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وقال عرمان لـ (سودان تربيون) الأربعاء إن الثورة السودانية تدخل مرحلة جديدة وهناك توجه نجو العنف من النظام.

وأشار الى أن اجتماع المكتب القيادي الأخير الذي ترأسه البشير جرى فيه الاتفاق على خطة لاستخدام العنف وفض الاعتصام بالقوة.

وتابع "اننا نناشد المجتمع الاقليمي والدولي والأمم المتحدة للوقوف ضد استخدام العنف في فض الاعتصام لا سيما وانه تم اغتيال أكثر من عشرين شخصا كما ذكر تنظيم الاطباء السودانيين".

وشدد عرمان على أن الثورة سلمية ولن تلجأ للعنف مطلقا خاصة وان العنف هو الذي خرب ما دار في الثورة السورية واليمنية.

وأردف" لذلك نحن نتوجه للعالم الخارجي ليوقف أعمال العنف التي يشرف عليها على عثمان محمد طه شخصيا لتصعيد العنف وفض الاعتصام بالقوة".

وتابع "نحن ننظر بإيجابية تامة للبيانات التي صدرت من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وايضا ندعو البعثات الدبلوماسية في الخرطوم ان تعلن عن تضامنها الكامل مع الاعتصام السلمي وحق الشعب السوداني في التغيير".

وفي مقال نشره على صفحته في الفيس بوك قال عرمان إن هناك اهتماما متزايدا بالسودان في واشنطن حيث عقدت اجتماعات ستتمخض عنها سياسيات بديلة ضد حكومة الرئيس البشير ستعلن قريبا.

كما قال إن الاتحاد الافريقي اتخذ الأسبوع الماضي موقفا جديدا وأن الحكومة السودانية تحاول عرقلة إعلان بيان في الصدد، متوقعا صدوره في أي وقت.

وانتقد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، طريقة تعامل السلطات السودانية مع المحتجين السلميين.

وقال في تغريدة على "تويتر" الأربعاء "خرج المواطنون في احتجاجاتٍ سلمية في شوارع السودان ضد نظام قضى على اقتصاده ودمر سياساته ولكنهم قوبلوا بعنف مثير للصدمة"

وأضاف الوزير البريطاني بأن ما يحتاجه محتجو السودان "ليس نيران البنادق وإنما عملية انتقال سياسي إلى سودان أفضل".