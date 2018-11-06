(نداء السودان) يطالب بمحاسبة المسؤولين عن تعذيب عاصم عمر

الخرطوم 6 نوفمبر 2018- طالب تحالف (نداء السودان) بفتح تحقيق عاجل حول التعذيب الذي تعرض له الطالب عاصم عمر داخل سجن كوبر.

العشرات يحتجون على إدانة الطالب عاصم عمر ..الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ودعا بيان لأمانة الإعلام في التحالف المعارض الثلاثاء لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المسؤولين عن عملية الاعتداء والتنكيل التي لحقت بالطالب.

ويتهم الطالب المنتمي الى تنظيم المؤتمر السوداني المعارض، بقتل شرطي خلال احتجاجات وقعت بجامعة الخرطوم مطلع مايو من العام 2016، وتم القبض عليه وتقديمه لمحاكمة طويلة قررت الحكم عليه بالإعدام، لكن محاموه استأنفوا القرار والغت محكمة الاستئناف الحكم وأمرت بإعادة محاكمته.

وأشار التحالف في بيانه الى أنهم يتابعون باهتمام بالغ قضية الطالب المعتقل منذ العام 2016، وانتقد "الطرق الملتوية التي اتبعها النظام لمحاكمته دون توفير الحد الأدنى من المعايير القانونية للمحاكمة العادلة"

وطالب البيان الرأي العام، المحلي والعالمي. بالضغط على النظام. لإعادة ملف محاكمة الطالب عاصم عمر، إلى ما أسماه " مجرى التقاضي السليم" الذي تتوفر فيه شروط المحاكمة والسجن القانوني، المستوفي، للمعايير القانونية والإنسانية. والذي يحفظ كرامة وإنسانية المتهم.

وخلال أكتوبر الماضي نددت منظمة العفو الدولية بحملة التعذيب الذي تعرض له الطالب داخل السجن ونقلت عن محامي عاصم تعرضه لضرب وحشي داخل المعتقل قبل أيام من موعد ا أولى جلسات إعادة المحاكمة، وأشارت الى أن المعتدين عليه استخدموا الات حادة وضربوه على صدره حتى اغمى عليه، ولم يتمكن من المثول أمام الجلسة بسبب الإصابة.

ولاحقا قال حزب المؤتمر السوداني إن عاصم عمر سيخضع لعملية جراحية نتاج التعذيب الذي تعرض له في السجن. ونقل بيان للحزب عن الطبيب المعالج لعمر إنه يعاني "ثقبا في طبلة الأذن علاوة على ارتخاء في العصب السابع وعدم القدرة على السمع بالأذن اليمنى وإصابات بالخصيتين وجروح غائرة بالأرجل والأيدي والعجز عن الأكل بسبب الاعتداء الوحشي من شرطة السجون بكوبر".