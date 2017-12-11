نساء جنوب السودان يتظاهرن في الشوارع لإنهاء الحرب

جوبا 11 ديسمبر 2017 ـ خرجت نساء جنوب السودان إلى الشوارع في العاصمة جوبا السبت مطالبات بإنهاء الحرب الجارية في البلاد.

أطفال يتجولون في معسكر للنازحين بقاعدة لـ (يونيمس) في جوبا بتاريخ 9 يناير 2014 (AFP)

وأدى الصراع الذي تنزلق فيه الدولة الوليدة منذ ديسمبر 2013 إلى مصرع عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من مليوني شخص.

وخرجت النساء صامتات يحملن ملصقات كتب على بعضها "يجب إعادة السلام الآن"، "إنقذوا مستقبلنا"، "يجب وقف الحرب" و"كفى سفكا للدماء"، وغيرها.

وغطت المتظاهرات أفواههن بأشرطة لاصقة.

وقالت احدى المتظاهرات لـ (سودان تربيون) "لقد اجتمعنا بوصفنا نساء جنوب السودان من جميع الفئات والأعمار والمجتمعات المحلية لندعو العالم والقادة للاستماع إلى أصواتنا ووقف الحرب. نحن ندعو إلى وقف هذه الحرب لأن لدينا ما يكفي من المعاناة. إن هذه الحرب مستمرة منذ زمن طويل وكل ما جلبته هو تدمير وقتل وغرس الكراهية لجيل المستقبل".

وأضافت المتظاهرة أن النساء والمجموعات التطوعية تعبت من هذه الحرب، مطالبة القيادة والمعارضة السياسية بحل خلافاتهما حتى تضع للحرب نهايتها.

وتأسس جنوب السودان، الدولة الأحدث في أفريقيا، مع احتفالات متفائلة في 9 يوليو 2011، بعد أن حصل على استقلاله عن السودان.