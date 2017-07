نظرات مستقبلية (1+2) : في انتظار جودو الامريكي

السر سيد أحمد

بعد أسبوعين من قرار الرئيس الامريكي دونالد ترمب تمديد فترة رفع العقوبات عن السودان ثلاثة أشهر أخرى، ورغم الاشادة الامريكية بمواقف السودان فيما يتعلق بمكافحة الارهاب وبث بعض التطمينات، الا ان الضبابية لاتزال سيدة الموقف، الامر الذي ينذر بأحتمال تسرب موعد الثاني عشر من أكتوبر المقبل بدون حدوث تطور يذكر ولأسباب تشترك فيها كلا من واشنطون . . . والخرطوم.

فبالنسبة لواشنطون هناك عدة عوامل لابد من وضعها في الاعتبار وعلى رأسها الضعف والبطء البائنين في ملء الوظائف القيادية والوسيطة التي بموجبها تعمل الدولة وينفذ الرئيس الجديد برنامجه الانتخابي. المعلومات المتوفرة تشير الى ان كل ادارة جديدة تحتاج الى ملء 4 ألاف وظيفة، 1242 منها تتطلب موافقة الكونجرس لآنها تمثل العصب الحيوي لآي أدارة اذ عبرها يتم وضع السياسات ومراقبة تنفيذها. وحتى الشهر الماضي تمكنت أدارة ترمب من ترشيح 111 شخصا أعتمد الكونجرس منهم 41 فقط وذلك بالمقارنة مع أدارتي بوش وأوباما في نفس فترة الاشهر الخمسة الاولى من أدارتهما حيث تمكنا من ترشيح نحو 200 تم أعتماد نصفهم تقريبا.

نتيجة لهذا الوضع فأن العديد من المراتب القيادية لاتزال فارغة. ويهمنا فيما يتعلق بالسودان منصبي مساعد زير الخارجية للشؤون الافريقية ومسؤول مكتب أفريقيا في مجلس الامن القومي، الامر الذي يعني ان الذين يديرون الملفات حاليا يقومون بذلك من باب التكليف لا الاصالة اضافة الى غياب سياسة معتمدة تجاه السودان، ولهذا لم يكن غريبا أن تلغي وزارة الخارجية تقليدها التليد بعقد مؤتمر صحافي يوميا للآجابة على استفسارات الصحافيين وأعلامهم بالمستجدات لأنه ليست هناك استراتيجية سياسية أمريكية واضحة للتعامل مع قضايا العالم المتشعبة.

الاسباب التي أدت الى هذا الوضع عديدة وعلى رأسها الطريقة الفوضوية والبطيئة التي أنجز بها فريق ترمب فترة الانتقال، وهي الفترة التي كان ينبغي أن يتم فيها الاتصال بمختلف المرشحين والحصول على سيرهم الذاتية وأجراء الفحص الامني والسياسي الاولي قبل البدء في اجراءات تعيينهم، الامر الذي لم يحصل وبالسرعة المطلوبة.

ثم هناك حقيقة أن ترمب جاء من خارج المؤسسة التقليدية للحزب الجمهوري وهي المصدر الذي تستقي منه الادارة الجديدة ترشيحاتها، الامر الذي جعل البعض يتردد في قبول الوظيفة التي عرضت عليه خاصة وترمب قام بأعلاء راية الولاء الشخصي له. فقد أعترض مثلا على ترشيح اليوت ابرامز نائبا لوزير الخارجية بسبب بعض الانتقادات التي وجهها الى ترمب ابان الحملة الانتخابية.

هذا بالاضافة الى المعارك التي أشعلها ترمب مع الاعلام والمؤسسات الامنية، ثم تصاعدت المشاكل التي بدأت تحيط بأدارته من تساؤلات حول تضارب المصالح الى صلته بروسيا، وهو ما أنهى شهر العسل الذي تتمتع به أي أدارة جديدة في وقت قياسي ونتيجة لذلك فأن ترمب أصبح يتمتع بأقل شعبية لرئيس منتخب في أول ستة أشهر من ادارته منذ 70 عاما، وهو ما أثر على قدرته في تنفيذ برنامجه الداخلي.

فاذا لم تستطع ادارة ترمب تمرير البرامج المهمة لناخبيها مثل احلال مشروع الرعاية الصحية أوالاصلاح الضريبي فأن ملف السودان الذي لا يشكل أولوية مرشح لتكرار نفس سيناريو التأجيل ولاسباب داخلية موضوعية حتى اذا استبعدنا نظرية تحويل قوائم المرمى كل مرة المفضلة للمسؤولين السودانيين.

وكل هذا أرسل رسالة سالبة الى الكثير من المرشحين انه من الافضل لهم أن يبعدوا عن مثل هذه الادارة التي بدأ البعض يقارنها بما ألت اليه الاوضاع في أدارة نيكسون الذي عزل في نهاية الامر.

ويبقى السؤال هل تستكمل الادارة تعييناتها خاصة تلك المرتبطة بالسودان في وقت ملائم لتسهم في اتخاذ القرار في أكتوبر؟ لا أعتقد ان في واشنطون من يستطيع التكهن بالنتيجة ولا بالقرار الذي يمكن أن يتخذه ترمب الذي عرف عنه حتى الان انه يمكن أن يخالف توصيات وزراءه علنا، وهو أحتمال ينبغي وضعه في الحسبان والعمل على مواجهته.

ومن الجانب الآخر فأن الخرطوم تتحمل جزءا من مسؤولية ما يمكن أن يجري وذلك من عدة جوانب. فهناك أولا القراءة الخاطئة للفقرة الحادية عشرة من الامر التنفيذي حيث ساد فهم مغلوط بشأنها أنها الغت عملية المراجعة، بينما نص المادة يشير الى "التقدم بالتوصيات المناسبة في كيفية التعامل مع الحكومة السودانية

Shall provide to the President recommendations on appropriate US Government responses.

أي انه بعد مرور فترة الثلاثة أشهر فلن تكون هناك حاجة الى توصيات، لكن في ذات الوقت لا تزال الفقرة العاشرة من الامر التنفيذي قائمة وتطلب من وزير الخارجية وأجهزة الاستخبارات والمعونة الامريكية ومؤسسات المجتمع المدني التقدم بتقارير تبين مدى التزام السودان بالمسارات الخمسة المعلنة.

On or before July 12, 2017, the Secretary of State in consultation with the Secretary of Treasury, the Director of National Intelligence, and the Administrator of the US Agency for International Development, and based on a consideration of relevant and credible information from available sources, including nongovernmental organizations, shall provide to the President a report on whether the Government of Sudan has sustained the positive actions that gave rise to this order

ما فعله ترمب تغيير التاريخ من يوليو الى أكتوبر، بينما بقية نص ومعنى المادة لا يزال قائما.

على ان الشرح الذي تقدمت به وزارة الخارجية الامريكية يضيف ثلاثة شروط جديدة لم ترد في الامر التنفيذي الرئاسي وهي: موضوع حقوق الانسان، والحريات الدينية والتقيد بقرارات مجلس الامن فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

رد فعل السودان تمثل في حل لجنة التفاوض مع وشنطون ووقف الاتصالات معها وأغرب من هذه الخطوة التفسير الذي تبرع به وزير الخارجية أبراهيم غندور الذي أوضح في مؤتمر صحافي ان عمل اللجنة انتهى وانه لم يعد للسودان ما يقدمه كما أن الرئيس ترمب الغى المادة 11. ومصدر الغرابة في فهم دور لجنة التفاوض وكأنها مجرد رد فعل على ما يطلبه الطرف الآخر والتركيز على انها هي التي كانت تستجيب الى ما يطلب منها بأستمرار حتى لم يعد للسودان ما يقدمه، وهو مفهوم غريب للعمل الديبلوماسي الذي يفترض أن يكون طريقا له أتجاهين خدمة لاستراتيجية وطنية موضوعة.

ولهذا كان من المهم جدا أن تظل هذه اللجنة العليا قائمة ونشطة استمرارا في الحوار مع الجانب الامريكي. وأول نقطة تحتاج الى ايلاء أهتمام أكبر سواء من قبل هذه اللجنة أو غيرها العمل على اثارة التساؤلات حول القضايا الثلاث التي أضيفت. فالمسارات الخمسة تم التوصل اليها وأعتمادها بعد حوار بيين الطرفين بينما القضايا الثلاث التي أضيفت تحتاج أما على اعتمادها من الجانب السوداني مثلما حدث مع المسارات الخمسة أو التخلي عنها وذلك من باب المشاركة في التحديد من البداية، على ان جهدا مثل هذا يحتاج الى وجود جسم سياسي مثل لجنة التفاوض المحلولة.

النقطة الاخرى ان حل اللجنة وما يتبعه من انكماش في النشاط يعني عمليا ترك المجال مفتوحا أمام اللوبيات المختلفة المناوئة والناشطين للعمل بالطريقة التي يمكن أن تجعلها اكثر تأثيرا على المؤسسات السياسية والتشريعية الامريكية، وكأن الحكومة بذلك تساعد ذات الجهات التي تتهمها بأعاقة تحسين علاقاتها مع واشنطون من خلال أفساح المجال أمامها لتعمل كما تريد بدون وجود تحرك مقابل.

واذا كان القرار الأولي بحل لجنة التفاوض تميز بالضبابية وربما التضارب فيما يتعلق باستمرار التعاون في المجالات الخمسة أخذا في الاعتبار تصريحات غندور، فأن الاستجابة لطلب السعودية اعادة النظر في قرار وقف التعاون تتطلب أستكمال القرار وهو أعادة تنشيط عمل اللجنة العليا ودعمها للعمل في مجالات تفصيل وضع الشروط الثلاثة التي أضيفت الى المسارات الخمسة والتأكد من استمرار التقييم الايجابي لكيفية أداء الحكومة السودانية فيما أتفق عليه وأهم من ذلك السعي بجد لبدء عملية ازالة أسم السودان من قائمة الدول الراعية للأرهاب وهي خطوة تحتاج الى ستة أشهر من يوم بدايتها ولاسباب اجرائية، وهذا جهد يتطلب نقلة نوعية في كيفية التعاطي مع الساحة الامريكية.

(غدا: من يقرأ تقرير مجلس الاطلنطي؟)