تعبان دينق يحث مشار على نبذ العمل المسلح والعودة للبلاد

جوبا 3 يناير 2017- نصح نائب رئيس حكومة جنوب السودان تعبان دينق قاي قائد حركة التمرد في البلاد رياك مشار بنبذ المقاومة المسلحة والعودة إلى البلاد.

تعبان دينق النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان... (رويترز)

وقال قاي خلال زيارة إلى ولاية نهر ياي الأحد أن دول الإقليم منعت مشار من دخول أراضيها مما يضع زعيم التمرد في مواجهة مستقبل لايمكن التكهن به ، مردفا “ أن رياك مشار تم ركنه في جنوب أفريقيا كعربة بدون إطارات ".

وشدد نائب الرئيس أن الوقت حان لإنهاء الاحتراب في جنوب السودان وكذلك في الإقليم كله ، مؤكدا أن الوقت للسلام .

وأضاف " هذا العام من أجل السلام ، يجب أن نحث جميع الأطراف للانضمام لعملية السلام . يجب أن يعرف المتمردون ما حدث لمشار لأنه مصدر للمشاكل. أن مشار يمكن رؤيته مرة أخرى فقط إذا كانت هنالك انتخابات وإذا كان هنالك سلام وإذا لم يكن هنالك سلام فلن يرى مشار مرة أخرى "