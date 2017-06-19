انعقاد اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا في يوليو

الخرطوم 19 يونيو 2017 ـ تلتئم بعاصمة دولة جنوب السودان، شهر المقبل اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان.

سفير جنوب السودان في الخرطوم ميان دوت ـ صورة من شبكة الشروق

وكانت الألية الأفريقية رفيعة المستوى قدمت الدعوة للجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان للإنعقاد يومي الثامن والتاسع من مايو الماضي لمناقشة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في سبتمبر 2012.

وتسلم النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح رسالة خطية من الفريق تعبان دينق النائب الاول لرئيس دولة جنوب السودان تتعلق بسبل تعزيز العلاقات بين البلدين ودعوته لزيارة جوبا.

وقال سفير دولة الجنوب بالخرطوم ميان دوت في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، الإثنين، إن اللقاء تطرق الى التبادل التجاري والنفط بين البلدين.

وأشار ميان الذي نقل رسالة الى ان اللجنة السياسية الأمنية المشتركة ستعقد اجتماعا في جوبا عقب عيد الفطر.

وأضاف "اللقاء اتسم بالجدية والوضوح وناقش تبادل المصالح والعلاقات التجارية وفتح المعابر".

ووقع السودان وجنوب السودان في العام 2012 على مصفوفة شاملة لتنفيذ اتفاقيات التعاون التسعة بين البلدين تشمل الاتفاقية الأمنية واتفاقية النفط والتجارة وترسيم الحدود والمصارف والحريات الأربع.

وتتبادل الدولتين الجارتين باستمرار الاتهامات بدعم العناصر المعارضة لنظامي البلدين.