نقابة الكهرباء تقرر مناهضة لجنة التسيير المشكلة بواسطة وزير الطاقة

الخرطوم 5 أكتوبر 2019- جاهرت النقابة العامة لعمال الكهرباء والبترول والتعدين بمعارضة قرار وزير الطاقة الذي قضى بتشكيل لجنة تسيير لقطاع الكهرباء وأعلنت أن كافة الخيارات أمامها مفتوحة لمناهضة هذه اللجنة.

وزير الطاقه والتعدين عادل على ابراهيم

وقالت النقابة في بيان صحفي السبت إنها تؤمن بضرورة اجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء تسهم في الاستقرار على أن تكون مكونات اي لجنة ذات صلة بالقطاع ومن خبراء ومختصين وبعضوية من النقابة لضمان عدم تشريد العاملين.

واوضحت أن قطاع الكهرباء ظل منذ الاستقلال يعمل بحياد تام بعيدا عن الأجندة السياسية وينأى بالعاملين عن التدخلات السياسية، داعية منسوبيها للحفاظ على قومية كافة القطاعات وإغلاق الباب أمام الكيانات والأحزاب التي تسعى لاستغلال العاملين بها لتحقيق أجندتها السياسية.

واكدت النقابة في بيانها أنها طرقت باب وزير الطاقة والتعدين لاستجلاء كثير من الأمور ووضع إجابات لكثير من الأسئلة، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ الكهرباء تتكون لجنة للهيكلة او تقديم رؤية للتطوير لا يتم فيها تمثيل النقابة العامة الحامي الرئيس لحقوق ومكتسبات العاملين.

وكان وزير الطاقة أصدر نهاية الأسبوع الماضي قرارا قضى بتشكيل مجلس التسيير لقطاع الكهرباء برئاسة أبوبكر عباس الزين وحدد مهام المجلس بوضع الاسس والضوابط والإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ عملية دمج شركات قطاع الكهرباء في شركه وطنية واحده وحصر كافة أصول قطاع الكهرباء والذي يتضمن كل الشركات والوحدات وحصر التزامات القطاع المالية وتوحيد نظام الحسابات في فتره أقصاها ١٤ يوما.

وأعطى القرار الذي اطلعت عليه (سودان تربيون) اللجنة الحق في تكوين اللجان الفزعة لتساعدها في أداء مهامها كما منح مدراء الشركات الحق في إجراء تنقلات إدارية واصلاحات هيكليه في شركاتهم وفقا لما يرونه مناسبا لمصلحة العمل بالتشاور مع مجلس التسيير.

كما منح القرار المجلس الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي تعينه أداء مهامه بجانب الاستعانة بمن يراه مناسبا لعمله على أن يرفع المجلس تقريره النهائي في فتره أقصاها ١٤ يوم من تاريخ صدور القرار.

وشملت عضوية المجلس سليم محمد محجوب عضوا مقررا وعضويه امين عثمان يوسف ومحمد ارو سليم ومصطفى صالح ابراهيم صالح ومعتز الطيب محمد مختار ومالك ابو الحسن الفضل ومحمد وداعه الله محمد واستند القرار على الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ والسلطات المخولة لوزير الطاقة والتعدين.