 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 10 أيلول (سبتمبر) 2018

نهر الدندر يواصل تمرده رغم إنحسار الأنهار في السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 10 سبتمبر 2018 ـ خالف نهر الدندر الموسمي إنحسار جميع الإنهار بالسودان وواصلت مناسيبه الارتفاع مسجلة الإثنين عند محطة قياس مدينة الدندر التابعة لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء 16.14 متر.

JPEG - 21.1 كيلوبايت
فيضان النيل الأبيض يحاصر قريتي (القصيرة) و(أم عشر العقليين) بمحلية جبل أولياء جنوبي الخرطوم ـ الجمعة 5 أغسطس 2016 (صورة من صفحة الصحفي طلال إسماعيل على فيسبوك)

وفي الأثناء سجلت مناسيب النيل الأزرق والرهد إنحسارا لافتا.

ويجري نهر الدندر في مرتفعات إثيوبيا، من غرب بحيرة تانا في اتجاه شمالي غربي خلال سهول ولاية سنار السودانية، على بعد حوالي 280 كلم جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.

وأوضح مصدر بمحطة قياس نهر الدندر أن منسوب النهر يوم الإثنين يفوق فيضان عام 2012 والذي لم يتجاوز 14 مترا.

وأضاف لوكالة السودان للأنباء أن هطول أمطار غزيرة بمناطق الطابية وقلقو بمحمية الدندر والمناطق المتاخمة لحدود إثيوبيا إضافة إلى أن انحدار أودية وخيران "العطيش" و"وجاويج" التي تنحدر من الهضبة الإثيوبية التي تسببت في زيادة كبيرة في المنسوب.

وتتسارع الخطى في غرفة طوارئ الخريف والفيضانات على مستوى المحلية وغرفة ولاية سنار المركزية لمجابهة الفيضان المتزايد وتخفيف تأثيره على الممتلكات العامة والخاصة.

وطاف معتمد الدندر، رئيس غرفة الطوارئ بالمحلية، عبد العظيم آدم يوسف على مواقع الهشاشة والمناطق المهددة في عدد من الأحياء والقرى.

ووقف الوفد على سير العمل في تمتين الجسور الواقية في كبري "ود الحسن" وطريق الدندر الشرقي باعتباره طريقا حيويا وشريان حياة لمناطق الزراعة الآلية وحركة المزارعين والثروة الحيوانية.

وأشار المعتمد إلى أن الغرفة تتابع تطورات المنسوب على مدار الساعة داعيا إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

سؤال الشباب ..( ٦ ) 2018-09-10 17:30:25 كتب : محمد عتيق رأينا في الحلقات السابقة كيف ان وجود الاحزاب ونشاطها قديم في السودان ، وبظهور اليسار (بزعيمه الشيوعي ودوره التاريخي) انتعشت الحركة النقابية والاتحادات الفئوية ، ومع ذلك ، ظلت تجربة الاحزاب والتنظيمات (...)

أيهما نسقط الإمبريالية أم نظام الانقاذ 2018-09-10 07:58:00 ياسر عرمان حديثي هذا حديث عابر ولا يمثل ما أريد أن اكتبه عن هذه القضية بعمقها واتساعها، والاحاديث العابرة لا تتيح فسحة الوقت والفكرة المناسبة للسياحة في عوالم أحبائنا الشيوعيين، فيمضي الزمان وتنقضي أحداثه وهوى الشيوعيين (...)

حول تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 2018-09-09 17:35:46 كتب : عمر الدقير نشرت صحيفة الميدان، بتاريخ الأحد 2 سبتمبر 2018م، تلخيصاً لتقريرٍ صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، لا يملك المرء أمامه إلا أن يُقَلِّب كفيه حسرةً على مآل الحال في صَفِّ رفاق الخندق الواحد .. (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)

بيان مهم - بمناسبة اليوم العالمى للشباب - (12 أغسطس/ آب) 2018-08-12 16:28:41 الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال – SPLM-N الشباب يقودون التغيير .. " كان حتماً أن نثور .. مثلما يمضى القطار .. فى دروب الأرض مُفتعلاً الغبار .. " شباب وطلاب السودان الشُرفاء : لقد ظل السودان يُعاني من أزمات عميقة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.