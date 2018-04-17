نونوسي يحث الحكومة السودانية على معالجة تحديات أوضاع حقوق الانسان

الخرطوم 17 أبريل 2018- حث الخبير المستقل لحقوق الإنسان، ارستيد نونوسي، الحكومة السودانية على بذل الجهود لمعالجة التحديات الخاصة بأوضاع حقوق الانسان قبل صدور تقريره المقبل، وقال الخبير ‘إن هناك فرصة لتحسين حقوق الإنسان لمصلحة المجتمع السوداني.

الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان أرستيد نونوسي ىـ الخرطوم 21 مايو 2017 (سودان تربيون)

وأكد عقب اجتماعه الثلاثاء، الى رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان، الحاجة لتقديم المزيد من الدعم من المجتمع الدولي والشركاء للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.

وشكت الحكومة السودانية على لسان وزير العدل ادريس جميل الأحد الماضي من عدم تلقيها أي دعمٍ فني أو مادي من الأمم المتحدة لتحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد، كما كان مقررًا.

وقال الوزير للصحفيين بعد لقائه الخبير المستقل” طلبنا منه إبلاغ الجهات الأممية بعدم حصول السودان على أي دعم فني أو مادي خاص بتحسين أوضاع حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن تحسين الأوضاع الحقوقية، وبناء القدرات، يحتاجان إلى دعم من مجلس حقوق الإنسان، والأمم المتحدة.

من جانبها قالت رئيسة مفوضية حقوق الانسان، إيمان فتح الرحمن، إن اللقاء مع الخبيربحث أوجه التعاون والتزام المفوضية وإيفائها بمطلوبات المفوض في زيارته السابقة، الأمر الذي يتوافق مع المعايير الدولية.

وأكدت التزامهم بحماية وتعزيز ونشر ورعاية حقوق الإنسان والتعريف بها ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات، في ظل التوجه العام للدولة في بسط الحريات.

وأشارت فتح الرحمن إلى أن الخبير وعد بالدعم الفني واللوجستي، وإيصال مطروباتهم للجهات الدولية المختصة ما يساعد في إكمال برامج ومشروعات المفوضية.