نيابة أمن الدولة: إحالة 49 بلاغا إلى المحاكم في 50 يوما

الخرطوم 21 فبراير 2018 ـ إلى ذلك أحالت نيابة أمن الدولة 49 بلاغا إلى المحاكم المختصة تحت مواد القانون الجنائي وقوانين أخرى.

وقال رئيس نيابة أمن الدولة بابكر عبد اللطيف علي، في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن هذه البلاغات تمثل الفترة من الأول من يناير وحتى 19 فبراير الحالي.

وأشار إلى أن البلاغات المذكورة تمثل عددا مقدرا وفقا للاختصاص النوعي لنيابة أمن الدولة.

وكشف رئيس نيابة أمن الدولة أن "البلاغات مثلت متابعة دقيقة ويومية للتحريات، حيث كانت التحريات تسير بوجه عادل وناجز مع إعطاء المتهمين حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم".

وقال إن أبرز هذه البلاغات تقع تحت قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2014، موضحا أن نيابة أمن الدولة تولي اهتماما خاصا ببلاغات تهريب الذهب والعملة.