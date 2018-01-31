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نيابة أمن الدولة بالسودان تحقق في عملة مزيفة دخلت عبر مصر

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الخرطوم 31 يناير 2018 ـ تولت نيابة أمن الدولة بالسودان التحقيق في ملف دعوى جنائية خاص بضبط عملة سودانية مزيفة دخلت إلى البلاد في حوزة متهمين عبر معبر أرقين مع مصر.

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صورة إرشيفية لأجنبي ووثيقة سفره متورط في توزيع عملات مزورة ـ صورة من "اس أم سي"

وأحال النائب العام بالإنابة هشام الدين عثمان، الأربعاء، أوراق الدعوى الجنائية رقم "2018/107" والخاصة بتزييف عملة بالولاية الشمالية الى نيابة أمن الدولة لاستكمال التحري والتحقيق مع المتهمين.

ويواجه المقبوض عليهم تهما تندرج تحت مواد التزييف والتهرب الجمركي وتخريب الاقتصاد الوطني.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن النائب العام بالإنابة، وجه النيابة بالولاية الشمالية بتسليم محضر الدعوى الجنائية وكافة المستندات والمعروضات المتعلقة بها لنيابة أمن الدولة بالخرطوم.

وبثت قناة "الشمالية" التابعة للولاية الشمالية تقريرا أكد فيه مسؤول الجمارك في معبر أرقين بمحلية وادي حلفا أنه تم ضبط 315 ألف جنيه سوداني من فئة الـ 50 جنيه مزورة.

وأوضح المسؤول أن الضبطية تشير إلى "خطر قادم"، أعدت له شرطة الجمارك الخطط اللازمة لمجابهة هذه الحالات.

وبحسب السلطات السودانية في جانب معبر أرقين فإن "عملية التزوير تمت في دولة أجنبية ويتوقع أن تكون هناك مبالغ أكبر من الضبطية".

ونقلت القناة على لسان مسؤول في الشرطة السودانية على معبر أرقين أن المتهمين المتورطين "م وأ"، اتضح أنهما مقيمين بين مصر والسودان.

وأبلغ متهم القناة، من دون الكشف عن وجه، أن الأموال المزيفة أتى بها من مصر بعد أن عبر الجمارك المصرية في المعبر الحدودي.

وأحبط جهاز الأمن والمخابرات السوداني في مايو 2015 توزيع عملات أجنبية مزورة بواسطة شبكة تدار من أوغندا، وألقى القبض على أحد أفرادها كان يقيم بشقة مفروشة بوسط العاصمة السودانية الخرطوم وبحوزته 73 ألف دولار و4 آلاف يورو.



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