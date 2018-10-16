نيابة أمن الدولة بالسودان تستدعي صحفيين اجتمعوا إلى سفراء غربيين

الخرطوم 16 أكتوبر 2018 ـ طلبت نيابة أمن الدولة في السودان من مجموعة صحفيين، الثلاثاء، المثول أمام وكيل النيابة فيما يبدو أنه بسبب اجتماعهم مع سفراء غربيين ناقش أوضاع الصحافة بالبلاد.

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وعلمت "سودان تربيون" أن طلبات الاستدعاء التي حركها بلاغ من جهاز الأمن والمخابرات، طالت صحفيين كانوا ضمن الاجتماع الذي رفضته الحكومة السودانية بشدة.

واستدعت وزارة الخارجية السودانية، في أكتوبر الحالي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم جان ميشيل ديموند، ونقلت إليه رفضها للاجتماع مع مجموعة من الصحفيين.

كما استدعى جهاز الأمن كل من رئيس تحرير "الجريدة" أشرف عبد العزيز ورئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني للتحقيق معهما حول مشاركتهما في اجتماع مع السفراء الغربيين.

وتلقى كل من عثمان ميرغني وشمائل النور ومها التلب "التيار" وأشرف عبد العزيز "الجريدة" ولينا يعقوب "موقع باج نيوز الإخباري" أوامر من وكيل نيابة أمن الدولة بالمثول أمامه ظهر الثلاثاء المقبل.

وبحسب احدى الأوامر ـ اطلع عليه "سودان تربيون" ـ فإن مقابلة وكيل النيابة بخصوص إجراءات تتعلق بدعوى بتاريخ الثامن من أكتوبر تحت المادة "47 أ ـ ج"، والمختصة بالاجراءات حيث يتخذ القرار بعد الاستماع الى المستدعى بفتح بلاغ أو شطب الدعوى.

وحذر أمر التكليف من أن عدم الحضور في الزمان والمكان المحددين يعد مخالفة للمادة "94" من القانون الجنائي لسنة 1991.