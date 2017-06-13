نيالا : قتلى في اشتباكات لتحرير رجل أعمال وخاطفيه يحصلون على فدية

نيالا 13يونيو 2017- قتل ثلاثة أشخاص،وأصيب رابع بجراح في إشتباكات عنيفة وقعت بعاصمة جنوب دارفور،نيالا، ليل الإثنين، عندما حاولت الأجهزة الأمنية تحرير رجل أعمال إختطفه مسلحون الجمعة الماضية، لكن مساعيها باءت بالفشل حيث أفرج عن المختطف الثلاثاء، بعد أن دفع ذويه فدية.
- مسلحون يختطفون التاجر عبد السلام أحمد من وسط نيالا ـ 9 يونيو 2017
وقال مصدر عليم لـ (سودان تربيون) الثلاثاء، إن السلطات الأمنية دهمت مجموعة مسلحة إختطفت رجل الاعمال، عبد السلام أحمد ، بعد أن تواصلت أسرته مع الجناة لإطلاق سراحه ‘مقابل مبلغ مالي.
وأفاد المصدر أن الإشتباك أدى لمصرع إثنين من الخاطفين وجرح ثالث، كما لقى شرطي حتفه في الإشتباك.
واضاف المصدر أن بقية الجناة لاذو بالفرار، دون أن تتمكن القوة الأمنية من تحرير المختطف.
لكن في وقت لاحق من عصر الثلاثاء جرى إطلاق سراح التاجر ووصل الي أسرته نتيجة لتفاهمات الأسرة مع الخاطفين، دفعت بموجبها فدية مالية - لم يتم التعرف على مقدارها.
من جهته أوضح رئيس لجنة أمن محلية نيالا طه عبدالله حامد، في تصريحات صحفية الثلاثاء انهم وضعوا خطة محكمة لمنع اية عمليات مخلة بالأمن والإستقرار وأن الأجهزة الأمنية رفعت الإستعداد الي الدرجة القصوى.
وعلي ذات الصعيد طالب العديد من التجار حكومة الولاية بضرورة وضع حد لظاهرة اختطاف التجار ورجال الأعمال،تشجيع مناخ الإستثمار بالولاية.
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