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هادي يعزي البشير وجثامين الجنود الخمسة توارى الثرى بالخرطوم

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الخرطوم 12 أبريل 2017- وصلت السودان، الأربعاء، جثامين 5 جنود من الجيش السوداني الذي يقاتل في اليمن، ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، كما تلقى الرئيس عمر البشير برقية تعزية من الرئيس اليمني هادي عبد ربه منصور.

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جثامين الجنود الخمسة لدى وصولها الخرطوم من اليمن الأربعاء 12 أبريل 2017 (سونا)

وإستقبل نائب رئيس الأركان الفريق أول ركن يحي محمد خير، بحسب بيان للجيش السوداني تلقته(سودان تربيون) الجثامين لدى وصولها قاعدة الخرطوم الجوية، ظهر الأربعاء، قبل أن توارى الثرى بمقابر " الصحافة " جنوب الخرطوم.

وشارك في الاستقبال رئيس أركان القوات البحرية الفريق فتح الرحمن محي الدين، ونائب رئيس أركان القوات البرية للإدارة هاشم عبد المطلب، وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، ومدير العمليات بجهاز الأمن والمخابرات اللواء دخري الزمان عمر.

وتلقى الرئيس السوداني عمر البشير من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، برقية عزاء ومواساة في مقتل عدد من منتسبي القوات السودانية المشاركة في إطار قوات "التحالف العربي لدعم الشرعية" باليمن.

وأشاد "هادي" بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بمواقف السودان مع اليمن وشرعيته الدستورية.

وقال "إن تلك المواقف والتضحيات ستظل خالدة في سفر التاريخ ومسيرة حياة شعبنا وأجياله المتعاقبة لمواقف السودان الناصعة البياض مع اليمن وشرعيته الدستورية ووقف الاطماع والتدخلات الإيرانية، مع اشقائه في دول التحالف العربي ليعود اليمن إلى أحضان محيطه القومي والعربي".

وعبر هادي عن خالص العزاء والمواساة لأهل وذوي الجنود، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى

إلى ذلك تلقى رئيس الأركان المشتركة السودانية الفريق أول عماد عدوى، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن على محسن الأحمر عبر فيها عن تعازيه للشعب للجيش، والشعب السوداني.

وقال الأحمر " إن قتلى الجيش السوداني ، هم شهداء الواجب والكرامة والعروبة".

وأكد الأحمر على تقدير الشعب اليمني للتضحيات الكبيرة التي يقدمها السودان، في سبيل استعادة الشرعية وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

كما تلقى رئيس الاركان المشتركة السودانية اتصالاً هاتفياً من الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات الاماراتية معزياً في قتلى القوات السوادنية في اليمن.

وأعلن الجيش السوداني، ليل الثلاثاء،مقتل خمسة من جنوده وجرح 22 آخرين في معارك باليمن،حيث تقاتل القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي.

وفي يناير من العام 2016 أعلن الجيش السوداني سقوط أول قتيل من جنوده في اليمن إثر حادث عرضي وقع، أثناء عمل إداري تمثل في إزالة وحرق أنقاض خارج مخيم الجنود السودانيين في عدن.

ومنذ مارس 2015،أعلن السودان مشاركته في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن.

وأطلقت القوات السعودية عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" في العام 2015 بمشاركة عدة دول عربية ضد الحثويين وقوات الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح، بعد سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء.



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