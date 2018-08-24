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هجمات مسلحة تودي بحياة شخص وتصيب آخر في دارفور

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الفاشر / نيالا 24 اغسطس 2018- لقي مواطن مصرعه في هجوم نفذته مجموعة مسلحة على منزله الجمعة بمحلية الردوم اقصى جنوب عاصمة ولاية جنوب دارفور " نيالا" ، بينما أصيب آخر في هجوم مشابه بولاية شمال دارفور.
وقال احمد منزول وهو أحد اقرباء القتيل إن مسلحين اغتالوا المواطن ابراهيم حامد جمعة داخل منزله ولاذوا بالفرار.

واضاف ان فزعا اهليا خرج لتتبع أثر الجناة.

وفي حاث منفصل اصيب ناظر قبيلة رزيقات الجنوب حامد مادري بمنطقة (سرف عمرة) في ولاية شمال دارفور الجمعة بجراح خطرة بعد أن نجا من محاولة اغتيال على يد مسلحين مجهولين هاجموه داخل منزله.

وقال شهود عيان لسودان تربيون ان مسلحين مجهولين حاولوا اغتيال الناظر فأصابوه بجراح بليغة قبل أن يفروا الى جهة غير معلومة.



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