هجوم جديد على مزارعين في بلدة بوسط دارفور

زالنجي 6 أغسطس 2018- لقي اثنين من المزارعين مصرعهم واصيب اخر بجراح خطرة اثر هجوم نفذه مسلحون على قرية "كمبو دي" 5 كلم غرب مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور يوم الأحد.

صور إرشيفية لقتلى الهجوم على شيوخ منواشي في قرية (حمادة) بجنوب دارفور "سودان تربيون"

وأفاد بيان صادر عن هيئة النازحين واللاجئين بولاية وسط دارفور اطلعت عليه (سودان تربيون) إن ستة مسلحين هاجموا القرية في الثانية من فجر الاحد وأطلقوا اعيرة نارية مكثفة على قاطنيها ما ادى الى وفاة شخصين وهما خديجة ادم صالح وادم ابراهيم عبدالكريم بينما اصيبت امرأة ثالثة تدعى مريم ادم بجراح بالغة.

وقال مصدر مسؤول لـ(سودان تربيون) إن الاجهزة الامنية بالولاية حركت قوات عسكرية الى منطقة الحادث فور تلقيها البلاغ وتمكنت من القبض على 5 متهمين جرى نقلهم الي سجن زالنجي لمباشرة الاجراءات الجنائية.

وشيع المئات من النازحين جثامين القتلى الى مقابر معسكر (الحصاحيصا) للنازحين بمدينة زالنجي مستنكرين الهجوم على المزارعين.

وتعرضت العديد من قرى العودة الطوعية الى هجمات نفذها مسلحين دائما ما يرفضون عودة النازحين وأغلبهم من المزارعين، الى مناطقهم للتمكن من استخدامها لرعي مواشيهم.