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هجوم جديد على مقر السفارة السودانية في صنعاء

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الخرطوم 9 أغسطس 2017- تعرضت السفارة السودانية في صنعاء الأربعاء، لهجمات جديدة، واتهمت وزارة الخارجية اليمنية، قوات الحوثيين والرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بتنفذ الهجوم الذي طال أيضا مقر السفير كما نهبت سيارات البعثة.

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مقر وزارة الخارجية السودانية

وفي أواخر مارس من العام 2015 كشفت وزارة الخارجية السودانية عن تعرض مقر السفارة السودانية باليمن الى هجوم وما وصفته بالـ"استفزازات "، ما اضطرها للانتقال الى مقر آخر.

وقال بيان صادر عن الخارجية اليمنية " إن اعتداء المليشيا الانقلابية على سفارة السودان وسرقة سيارات البعثة، والعبث بمحتوياتها هو الثاني على التوالي، ويؤكد إمعان المليشيا في ارتكاب الجريمة دون أدنى احترام لمقرات البعثات الدبلوماسية".

وفي الخرطوم قالت مصادر دبلوماسية لـ(سودان تربيون) إن الاتصالات جارية مع سفارة السودان باليمن المقيمة في الرياض لإستجلاء الموقف والوقوف على تفاصيل الحادثة.

وأشار بيان الخارجية اليمينة إلى أن مثل تلك الجرائم لن تؤثر على العلاقة مع السودان، بل تزيد الحكومة إصراراً، على المضي في استعادة الدولة وإعادة الأمن والقانون إلى العاصمة .

وحث البيان المجتمع الدولي على "إدانة الفعل الهمجي غير المقبول والوقوف بحزم ضد السلوك المشين".

وإنضم السودان الى التحالف العربي المكون من عشر دول ضد الحوثيين في اليمن، وأعلن الرئيس عمر البشير ووزير دفاعه المشاركة بقوات برية ومقاتلات في عملية "عاصفة الحزم" التي ابتدرتها السعودية خلال العام 2015، ضد المتمرديين الحوثيين في اليمن وهي مجموعة تدعمها ايران.



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