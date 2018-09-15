هجوم على القوات الدولية في جنوب السودان والأمم المتحدة تندد

جوبا 15 سبتمبر 2018- دانت الأمم المتحدة ما وصفته بـ"الهجوم المباشر"، على بعثتها لحفظ السلام في جنوب السودان.
- جنود تابعو للجيش الحكومي في ولاية الوحدة 25 سبتمبر 2015 (AP)
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ديفيد شيرر، في بيان أوردته شبكة (إيه. بي.سي) الأميركية، السبت، إن جنديًا تابعًا للقوات الحكومية أطلق النار في الهواء بالقرب من قافلة تابع للمنظمة الدولية ببلدة /ياي/ قبل أن يطلق النار على إحدى مركباتها، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر حفظ السلام النيباليين بجروح في ساقه.
وأشار إلى أنه في المقابل لم يتسن لأفراد البعثة إطلاق النار بالمثل؛ خوفًا من إصابة مدنيين.
وقال شيرر "الهجوم المباشر على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الموجودة هنا لمساعدة شعب جنوب السودان، غير مقبول". وأضاف "يجب على السلطات الحكومية إيجاد المعتدي ومساءلته".
من جانبه، أكد متحدث عسكري باسم جيش جنوب السودان لول رواى كوانج أن ما حدث يعد حادثًا فرديًا ولا يمثل "جيش التحرير الشعبي السوداني"، أو الأمن الوطني، لافتًا إلى أن الحكومة تتولى مسؤولية إطلاق النار، وأن السلطات ألقت القبض على الشخص الذي ارتكب الحادث.
أخر الآراءتهَافُت اليائسين.. تنازُلات بلا مُقابِل.. 2018-09-14 15:46:46 قراءة نقدية لوثيقة (عناصر خارطة الطريق) الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال ـ 10 سبتمبر 2018 مُقدمة: نشرت المجموعة المقالة من الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال التي يتزعمها مالك عقار وياسر عرمان وثيقة تحت عنوان : (...)
سؤال الشباب ..( ٦ ) 2018-09-10 17:30:25 كتب : محمد عتيق رأينا في الحلقات السابقة كيف ان وجود الاحزاب ونشاطها قديم في السودان ، وبظهور اليسار (بزعيمه الشيوعي ودوره التاريخي) انتعشت الحركة النقابية والاتحادات الفئوية ، ومع ذلك ، ظلت تجربة الاحزاب والتنظيمات (...)
أيهما نسقط الإمبريالية أم نظام الانقاذ 2018-09-10 07:58:00 ياسر عرمان حديثي هذا حديث عابر ولا يمثل ما أريد أن اكتبه عن هذه القضية بعمقها واتساعها، والاحاديث العابرة لا تتيح فسحة الوقت والفكرة المناسبة للسياحة في عوالم أحبائنا الشيوعيين، فيمضي الزمان وتنقضي أحداثه وهوى الشيوعيين (...)
المزيد