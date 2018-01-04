هزات أرضية متوالية تضرب مناطق بشمال السودان

الخرطوم 4 يناير 2018 ـ كشفت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالسودان عن رصد هزات أرضية لأيام متتالية بشمال السودان فاقت الخميس 5 درجات على مقياس ريختر.

صورة يظهر فيها سد مروي اثناء اعمال البناء

وأفادت الهيئة العامة وهي الذراع الفني لوزارة المعادن أن محطة الرصد الزلزالي الرئيسية في العاصمة الخرطوم "رصدت هزات أرضية خفيفة بمنطقة مروي منذ الأول من يناير واستمرت بصورة متقطعة بدرجات متفاوتة (2/3/4) بينما رصدت الخميس 5.4 درجات على مقياس ريختر".

يشار الى أن منطقة الزلزال هذه تضم أحد أكبر السدود في السودان ـ سد مروي ـ، لكن مسؤولين في إدارة السد رفضوا التعليق لـ "سودان تربيون" وأكتفوا بالتأكيد على أن السد مزود بأجهزة إنذار مبكر.

وأكد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية محمد أبو فاطمة في تصريح صحفي أن المواطنين في المنطقة شعروا بالهزة الأرضية وعزاها لتأثيرات التركيب الجيولوجي القاطع لقارة أفريقيا من الناحية الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية ويمتد مع تصدع البحر الأحمر النشط.

وأشار الى أن هذه الحركات تنشط من فترة لأخرى قرب النيل كذلك في منطقة شمال "محمد قول" لوجود بعض التقاطعات الجيولوجية كما أن هناك هزات أرضية رصدت بالجزائر تكون مصاحبة للحركات الأرضية في القارة الأفريقية.

وأفاد أبو فاطمة أن المحطة الأرضية بالوزارة ستتابع الأوضاع بالمنطقة لتحليل التقارير الى جانب إيفاد فريق فني من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية الى المنطقة للكشف والتقييم.

ومع ارسال المسؤول الجيولوجي تطمينات للمواطنين بعدم الخوف إلا أنه طالبهم في ذات الوقت بتوخي الحذر.