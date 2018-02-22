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هزة أرضية ثالثة شمالي الخرطوم والسلطات توفد فريقا للمنطقة

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الخرطوم 22 فبراير 2018 ـ أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان عن رصد ثالث هزة أرضية في شمالي البلاد، وكلفت فريقاً لإعداد تقرير ميداني عن الظاهرة التي تكررت.

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شعار الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية

وقالت الهيئة ـ الذراع الفني لوزارة المعادن ـ إن محطات الرصد الزلزالي في كل من جبل أولياء، مروي، أبوحمد ومحمد قول، وهي محطات تتبع لشبكة رصد الزلازل السودانية التابعة لمركز الرصد الرئيسي بمكاتب الهيئة بالخرطوم، عن رصد هزة أرضية جديدة بولاية نهر النيل يوم الخميس تمام الساعة 04:18:30 بالتوقيت المحلي و02:18:30 بتوقيت غرينتش.

وكشفت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، في 15 فبراير الماضي، عن رصد هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقايس ريختر بولاية نهر النيل، كما رصدت في يناير الفائت هزات أرضية لأيام متتالية بشمال السودان فاقت 5 درجات على مقياس ريختر.

وقال المدير العام للهيئة محمد أبوفاطمة إن هزة يوم الخميس بلغت قوتها 2.3 درجات على مقياس ريختر، على عمق 10 كلم في باطن الأرض ما يعني أن المواطنين يمكنهم الشعور بها.

وكلف أبوفاطمة فريقاً من إدارة الجيوفيزياء للوقوف على الظاهرة ميدانيا ورفع تقرير تفصيلي عنها الى رئاسة الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية.

وطمأن، في الوقت ذاته، المواطنين بالمنطقة، داعيا إياهم لعدم الخوف لجهة عدم تأثير تلك الهزات عليهم.

يذكر أن الهزات في هذه المنطقة تكررت الفترة الماضية، حيث شهدت ذات المنطقة هزات في اليومين الأول والثاني من يناير، بالإضافة الى هزة أخرى في 15 فبراير الحالي.

وأشار مدير الهيئة إلى أن منطقة الهزة تبعد حوالي 50 كلم من سد مروي في الاتجاه الشمالي الشرقي للسد.

وعزا الهزة نتيجة الى تأثيرات التركيب الجيولوجي القاطع لقارة أفريقيا من الناحية الجنوبية الغربية الى الشمالية الشرقية (central African structure)، موضحا أن هذه الهزات تنشط من فترة الى أخرى في السودان لوجود بعض التصدعات والفوالق الجيولوجية.

ومنذ سنوات تتوالي هزات أرضية بعدة مناطق بالسودان.

وفي 16 مارس 2017 أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أن هزة أرضية بقوة 4.8 درجة في شمال كردفان، وقبلها بستة أشهر، تم رصد هزة قوتها 3.5 إلى 4.2 درجة، داخل نهر النيل في منطقة تبعد 64 كلم من محطة جبل أولياء جنوبي العاصمة الخرطوم.

وتعرضت الخرطوم وقرى شمال ولاية الجزيرة لهزة أرضية في يوليو 2010 بلغت نحو 3 درجات على مقياس ريختر واستمرت لمدة ثانيتين، وكان مركز الهزة شمال كردفان.

وفي سبتمبر 2013 تعرضت بعض أنحاء الخرطوم لهزة أرضية بقوة 5 درجات لمدة ثانيتين، بعد أن شهدت قبلها بيومين هزة مشابهة بقوة 3 درجات.



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