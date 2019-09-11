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(هودو): قوات من الدعم السريع تقتاد مواطنا بجنوب كردفان لمكان غامض

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الخرطوم 11 سبتمبر 2019 ــ قالت منظمة حقوق الانسان والتنمية (هودو) إن قوة من الدعم السريع اعتقلت المواطن التوم عثمان، 58 عاماً من منزله بمنطقة "حجر جواد" بولاية جنوب كردفان، بطريقة لا إنسانية قبل ان تأخذه إلى جهة غير معلومة.

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عدد من مواطني جنوب كردفان (صورة ارشيف ا ف ب)

وأكدت المنظمة في بيان تلقته "سودان تربيون" الأربعاء إن أسباب اعتقال الرجل غير معلومة كما ان مكان احتجازه حتى الآن لا زال مجهولاً مما يرجح تعرضه للتعذيب.

وأضاف البيان "في التاسع من سبتمبر 2019 ولأسباب غير معروفة أُعتقل جنود من قوات الدعم السودانية عددهم 14 جندياً عثمان من قرية حجر جواد وأخذ لجهة غير معلومة".

وتابع "انهالوا عليه ضرباً بالعصي وجلداً بالسياط ثم عمدوا الى اعتقاله ورميه على ظهر إحدى السيارتين وانطلقتا في اتجاه منطقة الكرقل القريبة من حجر جواد".

وتبعد من "حجر جواد" بحسب بيان المنظمة حوالي (15) كيلومتراً من مدينة الدلنج.

وطالب البيان الحكومة السودانية بضرورة الكشف الفوري عن مكان احتجاز الرجل وضمان إطلاق سراحه الفوري وغير مشروط أو تقديمه للقضاء، كما طالب الحكومة بإنهاء حالة الطوارئ والتي تمكن القوات الأمنية من اعتقال أيٍ شخص في اي وقت.

وطالب البيان كذلك الحكومة السودانية بضرورة الإيقاف الفوري لأي اعتقال أو فعل تمييزي بواسطة قواتها الأمنية ضد أي من مواطني مناطق الصراع، واحترام التزاماتها الدولية تجاه مواطنيها.

وذكر البيان أن قوات الدعم السريع نشأت من صلب مليشيا حرس الحدود المعروفة سابقاً بـ "الجنجويد" والتي ارتكبت العديد من الجرائم الدولية بإقليم دارفور.

واشار البيان إلى أن السلطات الأمنية بالسودان تعمد الى عدم إطلاق سراح أكثر من خمسة وعشرون معتقلاً من جبال النوبة اعتقلوا منذ 2011 بالرغم من صدور عدد من مراسيم العفو مما يعتبر تمييزاً سالباً.



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