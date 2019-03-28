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هيئة الحدود الفنية لجنوب السودان تسلم تقريرها

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جوبا 28 مارس 2019- سلمت لجنة الحدود الفنية التابعة لهيئة الإيقاد تقريرها إلى المبعوث الخاص لجنوب السودان إسماعيل ويس الثلاثاء.

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مبعوث ايقاد اسماعيل ويس يتسلم التقرير من لجنة الحدود 26ر مارس 2019 صورة لـ (ايقاد)

ويتوجب على اللجنة أن تحدد وترسم حدود المناطق القبلية في جنوب السودان كما كانت في 1 يناير 1956.

وسلم رئيس لجنة الحدود الفنية علي جرقندي نعيم من السودان التقرير إلى المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في جوبا الثلاثاء 26 مارس، وفقًا لبيان أصدرته الهيئة الإقليمية الأربعاء.

وقال البيان "خلال تقديم التقرير للمبعوث الخاص للإيقاد، أكد رئيس اللجنة الفنية أن التقرير تم اعتماده بالإجماع عملاً بالمادة 1.15.18.4 من اتفاقية السلام المنشطة".

"باستخدام 1 يناير 1956 كقاعدة، كان من المتوقع من اللجنة الفنية تعيين الحدود القبلية التي تمت مخالفتها خلال إنشاء 32 ولاية في جمهورية جنوب السودان".

وبدأت اللجنة أعمالها بتاريخ 9 يناير 2019 وحققت مهمتها في غضون 60 يومًا، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية السلام المنشطة.

وسيتم إرسال التقرير إلى لجنة الحدود المستقلة ولجنة الاستفتاء المعنية بعدد وحدود الولايات حيث تعمل كأساس لقرارها وصياغة مسألة الاستفتاء على عدد وحدود ولايات جمهورية جنوب السودان.

ويحق لأي قبيلة جنوبية سودانية الاعتراض على التقرير وتقديم قضيتها إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.



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