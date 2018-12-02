هيئة الرصد تحقق في 125 حالة اغتصاب بجنوب السودان

جوبا 2 ديسمبر 2018- بدأت هيئة تنفيذ السلام في جنوب السودان تحقيقاً في الاغتصاب المزعوم لـ 125 امرأة وفتاة في منطقة روبكونا في الجزء الشمالي من البلاد.

ووقع الاعتداء الجنسي الذي أعلنته منظمة أطباء بلا حدود الجمعة ما بين 19 و 29 نوفمبر 2018 في خرق لاتفاقية السلام المنشَّطة التي وقعت في 12 سبتمبر وبعد حملة توعية واسعة لاطلاع القوات المحلية على ضرورة وقف الأعمال العدائية. .

وقال بيان أصدرته الهيئة السبت " إن الهيئة على دراية بالتقارير الأخيرة عن 125 حالة عنف جنسي يُزعم أنها نفذت من قبل رجال يرتدون الزي العسكري في منطقة بانتيو-ربكونا، وفتحت الهيئة تحقيقاً في هذه التقارير وتعتزم الإبلاغ عن نتائجها في الوقت المناسب قدر الإمكان".

وحث البيان الأطراف في الاتفاقية على احترام الالتزامات التي تعهدوا بها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال محظورة.

وأردف البيان " تحث الهيئة الأطراف أيضا على التحقيق في أي من حالات العنف الجنسي على النحو المطلوب بموجب الاتفاق المنصوص عليه في المادة 2.1.10.2 ومحاسبة الجناة".

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن بعض الضحايا هم من الفتيات دون العاشرة من العمر وأن هناك نساء أخريات في سن أكبر من 65 عاما، وحتى النساء الحوامل تعرضن لهذه الهجمات الوحشية.

من جانبه قال رئيس بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) ديفيد شيرر ان الاغتصاب وقع في منطقة خاضعة لسيطرة القوات الحكومية، كما ادانت حركة تحرير السودان في المعارضة الاغتصاب وطالبت بالإسراع في تنفيذ الاجراءات الامنية خاصة تحديد معسكرات القوات.