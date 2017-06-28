هيئة النازحين : 24 إصابة بالكوليرا في مخيم (كلما) بجنوب دارفور

نيالا 28 يونيو 2017- تزايدت معدلات الإصابة بمرض الكوليرا في معسكر (كلما) للنازحين 16 كلم جنوب شرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان ،وبلغت 24 حالة في ظل تدهور مريع للخدمات الصحية بالمخيم المكتظ..

أطفال يلهون في مخيم (كلما) للنازحين بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ـ صورة لـ (سودان تربيون)

وقال نائب رئيس هيئة النازحين بدارفور آدم عبدالله لـ(سودان تربيون) الأربعاء، إن هئية النازحين "قلقة للغاية" بعد إرتفاع حالات الاصابة بمرض الكوليرا محذرا حكومة الولاية من تفاقم الأوضاع الصحية وسط النازحين .

واضاف آدم ان 24 مصابا يتلقون العلاج في 4 مراكز صحية داخل المخيم وسط امكانيات ضعيفة للغاية، مشيرا الي أن المئات من النازحين يعيشون في العراء بعد إنهيار منازلهم جراء اجتياح السيول والفيضات لمعسكر كلمه قبل اسبوعين الأمر الذي زاد معاناة النازحين حيث دمر اكثر من 1100 منزل .

واوضح عبدالله ان هيئة النازحين نفذت الأربعاء حملة نظامة عامة بالمعسكر لتغطية المستنقعات والبرك الموجودة داخل المعسكر وخارجه للقضاء علي الذباب والباعوض في اطار جهود الهيئة لاصحاح البيئة .

ودعا ادم المنظمات الوطنية والاجنبية الي ضرورة مساعدة النازحين بتوفير الادوية الضرورية لمكافحة المرض.