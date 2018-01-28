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هيئة حقوقية: ترحيل معتقل سياسي إلى سجن (شالا) بالفاشر

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الخرطوم 28 يناير 2018 ـ قالت هيئة محامي دارفور، إن رئيسها ونائب رئيس حزب الأمة القومي، محمد عبد الله الدومة المعتقل منذ أكثر من أسبوع جرى ترحيله إلى سجن شالا بولاية شمال دارفور.

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واعتقلت الأجهزة الأمنية، محمد عبد الله الدومة، وعدد من القيادات السياسية وناشطين وصحفيين، خلال وقفة احتجاجية دعت لها قوى المعارضة بميدان المدرسة الأهلية بمدينة ام درمان قبل نحو اسبوعين، ضد غلاء المعيشة.

وقالت هيئة محامي دارفور، في بيان تلقته (سودان تربيون) الأحد إنها تلقت معلومات بان رئيسها ونائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبد الله الدومة يعاني من سوء المعاملة ومتاعب صحية في معتقله، مضيفاً "كما وردت معلومات عن نقله وآخرين لسجن شالا بالفاشر".

وتوقع البيان عدم مراعاة ظروف الدومة الصحية خصوصاً وانه يعاني من الغضروف ومرض الضغط المزمن ويتناول العلاج بصورة منتظمة توطئة لإجراء عملية جراحية، مردفاً "حرمانه من الأدوية يعرض حياته للخطر".

وأوضح أن اسرة الدومة تلقت السبت اتصالا من استعلامات جهاز الأمن لاستلام متعلقات "الدومة" الشخصية بعد أن طلبت الأسرة ايصالها اليه بصورة عاجلة وضرورية خاصة وانها تشمل بعض الأدوية.

وأكد البيان أن جهاز الأمن أبلغ أسرة المعتقل بأنه لا يحتاج لهذه الاغراض والمتعلقات الشخصية، مردفاً "مما يرجح صحة الاخبار المتداولة عن ترحيله وآخرين لسجن شالا بالفاشر".

من جهته حمل حزب الأمة في بيان ليل الأحد جهاز الأمن والنظام الحاكم مسؤولية حياة وصحة نائب رئيسه وكل المعتقلين.

وأوضح أن معلومات تواترت للحزب عن معاملة سيئة يلقاها الدومة علاوة على تدهور وضعه الصحي ونقله لسجن شالا في شمال دارفور.

ولفت الى عدم تمكن الحزب ولا أسر المعتقلين أو محاميهم من مقابلتهم منذ اعتقالهم في 17 يناير الماضي "في انتهاك واضح لحقوق الإنسان".

وقال البيان " هذا الوضع يلقي بظلال كثيفة على أوضاع المعتقلين وظروف الاعتقال ويعيد للأذهان بيوت الأشباح سيئة السمعة".



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