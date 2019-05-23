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هيئة سكك حديد السودان: تعثر حركة القاطرات بسبب الاعتصام

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الخرطوم 23 مايو 2019- قال مدير عام هيئة سكك حديد السودان الخميس إن حركة القاطرات تعثرت من جديد بسبب اغلاق المعتصمين الخط الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري .

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استمرار اعتصام الالاف أمام القيادة العامة للجيش السوداني

والاسبوع الماضي جرى اتفاق بين لجنة العمل الميداني بميدان الاعتصام وهيئة السكة الحديد لفتح الطريق أمام الرحلات لثلاث أيام تنتهي في 20 مايو.

ولقي شاب مصرعه يوم الأربعاء بعد صعوده أعلى القطار العابر لمنطقة الاعتصام وسقط مرتطما بالحاجز الحديدي الضخم وفارق الحياة على الفور.

وحملت لجنة العمل الميداني التابعة لتحالف قوى الحرية والتغيير هيئة السكك الحديد المسؤولية الأخلاقية تجاه مصرع الشاب، وقررت إثر ذلك اغلاق مسار القطار من جديد.

وقالت في بيان إن أعضاء التأمين والعمل الميداني من الطرفين قاموا بواجبهم خلال الفترة المتفق عليها بما في ذلك التوصية بوقف سير القطارات حتى يتم التحكم في عدم صعود المواطنين إلى أعلى القطار.

وأضافت" رغم ذلك قامت هيئة سكك حديد السودان متمثلة في مديرها ومدير التشغيل بالإصرار على عدم الالتزام بهذا الاتفاق".

وأعلن مدير هيئة السكك حديد إبراهيم فضل عبد الله تعثر سير القطارات بسبب عدم الحركة ما بين الخرطوم وبحري مرورا بمنطقة الاعتصام.

وقال لوكالة السودان للأنباء إن التعامل مع سير القطارات "غير قانوني وخطير" على لمتواجدين في خط السكة حديد وركوب المعتصمين بطريقة غير قانونية أثناء سير القطار خلال الفترة المتفق عليها مما أدى إلى سقوط أحد الركاب.

وأشار إلى أن القطار سابقا كان يسير بفترة زمنية ربع ساعة والآن يستغرق ساعة ونصف بسبب الازدحام أمام الخط.

وأضاف أن الهيئة حتى الآن سيرت 8 قطارات فقط من جملة 30، مشيرا إلى أن القطارات المحملة وصل جزء منها بـ 60 عربة وهناك 40 عربة محملة ببعض محاصيل الصادرات لا زالت متوقفة بالإضافة إلى أن بعض المحطات الأخرى مكدسة بالبضائع.

وأكد أن إدارته على اتصال متواصل مع اللجنة الأمنية بالاعتصام بهدف حل المشكلة وإيجاد حلول لسير القطارات خاصة وأنها محملة بمواد مهمة حتى لا تتلف.



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