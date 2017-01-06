 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 6 كانون الثاني (يناير) 2017

هيئة علماء السودان تفتي بتحريم تبغ محلي يستخدم على نطاق واسع

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 6 يناير 2017 ـ أفتت هيئة علماء السودان بتحريم "التمباك" وهو نوع من التبغ يستخدم على نحو واسع في البلاد، كما حرمت الهيئة السجائر، وطلبت من الأجهزة الأمنية والدوائر ذات الصلة بمحاربة زراعة التبغ في كافة أنحاء السودان.

JPEG - 21.2 كيلوبايت
رئيس هيئة علماء السودان البروفيسور محمد عثمان صالح

وطبقا لدراسة أجرتها كلية طب الأسنان بجامعة العلوم الطبية في عام 2014، فإن 24% من جملة سكان المدن السودانية و32% من قاطني القرى يتعاطون "التمباك".

وطالب رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح الأجهزة الأمنية والدوائر ذات الصلة بمحاربة زراعة التبغ، مثمنا جهود استئصال شأفة المخدرات في أنحاء متفرقة من البلاد.

وأكد صالح في حديث لوكالة السودان للإنباء أن استخدام التبغ في كل المجالات "سواءً كان دخانا أم صعوطا أم تجارة أو غيرها حرام شرعا ولا يقل خطرا عن استخدام المخدرات باعتبار أنه من الخبائث".

يشار إلى أن "التمباك" أو "السعوط" هو نوع مخدر من عائلة التبغيات، وأصل نبتته في الهند.

ولفت رئيس هيئة علماء السودان إلى أن كافة الدراسات الطبية أثبتت ضرر "التمباك" البالغ على صحة الإنسان لجهة أنه يتسبب في الإصابة بالأمراض الخبيثة والتي من بينها السرطان.

واتهم صالح الصحف بالتركيز على تبرعات من تجار "التمباك" لصالح حزب المؤتمر الوطني، ناصحا وسائل الإعلام بالتثبت والتدقيق واستقاء الأخبار من مصادرها.

وكانت صحف الخرطوم قد نقلت تقاريرا عن "نفرة" لجمع تبرعات دعما للمؤتمرات القاعدية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية شمال دارفور، تفيد بجمع "10 قنطار تمباك دعما للوطني بشمال دارفور".

وتابع صالح قائلا "هذه النفرة تهدف لجمع التبرعات لدعم المؤتمرات القاعدية للحزب واحتوت على مواد عينية عديدة غير التمباك لكن وسائل الإعلام اختارت هذه العينة إمعانا في الإثارة وإحداث البلبلة والضجيج الذي لا يسمن ولا يغني من جوع".

وتعتبر ولاية شمال دارفور المنتج الرئيسي للتمباك في البلاد، حيث تستقبل بورصة التمباك، خمسة ملايين قنطار سنويا. ويبلغ سعر القنطار الواحد درجة أولى، حوالي 2100 جنيه، "نحو 105 دولارات".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

علي عثمان .. الفريد و المُدهش 2017-01-05 07:20:33 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com قلتُ في مناسبةٍ سابقة أنَّ أحد تعريفات الطب النفسي لحالة "الإنكار" يتمثل في أنها إحدى الوسائل التي يستخدمها العقل لحماية الجسم وحماية النفس من بعض "الحقائق البغيضة" وهى أيضاً تمثل آلية (...)

الحركة الشعبية شمال: الدعوة إلى النضال المدني! 2017-01-03 10:23:30 بقلم : د. الواثق كمير منذ انطلاقة مبادرة "العصيان المدني" فى نوفمبر 2016، التي دعت إليها مجموعات شبابية بواسطة الأسافير، والحركة الشعبية ما فتات تصدر البيان تلو البيان دعما ومؤازرة للحراك السلمي الشبابي، كوسيلة ناجعة، حتي (...)

نداء الوطن في واحد وستينية الاستقلال 2016-12-31 20:41:34 العبور من حقبة ماضية إلى حقبة آتية بقلم الإمام الصادق المهدي عمت السعادة شعبنا في مثل هذا اليوم من عام 1956م لأنه حرر إرادته بوسيلة سلسة وحازمة وبإجماع رائع، فكان استقلالاَ كامل الأركان لحكم المشاركة والمساءلة والشفافية (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.