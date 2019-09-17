هيئة محامي دارفور: محاكمة موسى هلال ومعاونيه إجراء (باطل)

الخرطوم17 سبتمبر 2017 ــ قالت هيئة محامي دارفور، إن محاكمة زعيم عشيرة المحاميد بدارفور، موسى هلال، ومنسوبيه، امام محكمة عسكرية تعد خطوة " باطلة" لأنها تتعلق بمقاومة النظام السابق وهي أنشطة مشروعة ولا تشكل جرائم.
- زعيم قبيلة المحاميد المعروف الشيخ موسى هلال..صورة لـ(سودان تربيون)
ويخضع موسى هلال ومنسوبي مجلس الصحوة الثوري الذي يتزعمه هلال حالياً إلى محاكمة عسكرية داخل مباني القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وسط حراسات مشددة.
ويوم الأحد الماضي انعقدت جلسة لمحاكمة منسوبي مجلس الصحوة الثوري بقيادة هلال تم منع محاميه من حضورها بحسب تصريح صحفي لإبنته أماني، وتم رفع الجلسة إلى يوم الإثنين المقبل.
والخميس الماضي تمكنت أسرة موسى هلال من رؤيته لأول مرة منذ عامين عبر نافذة العربة التي كانت تقله من السجن إلى مقر المحاكمة داخل القيادة العامة للجيش، وشاهد الالاف مقطع مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي حين اندفع ذوي هلال صوب العربة محاولين تحيته دون أن ينجحوا في ذلك.
وقالت هيئة محامي دارفور في بيان تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء إن المحاكمة الحالية لهلال وبعض منسوبي مجلس الصحوة الثوري أمام المحكمة العسكرية عن أفعال وأعمال ووقائع متعلقة بمناهضة النظام البائد، باطلة.
وأضاف "فكل أنشطة مقاومة النظام البائد ومناهضته وبكافة الوسائل تعد أنشطة مشروعة ولا تشكل جرائم".
وأكد البيان أن محاكمة موسى هلال ومن معه عن أفعال تتعلق بمناهضة النظام السابق، تؤكد استمرار سياسات النظام البائد وأجهزته، مما يخالف أهداف الثورة ويقدح في دور تجمع قوى الحرية والتغيير ومؤسسات الثورة المشكلة بموجب أحكام الوثيقة الدستورية سارية المفعول.
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