هيئة مراقبة السلام في جنوب السودان تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين

جوبا 2 أكتوبر 2018- رحبت اللجنة المشتركة للرصد والتقييم، الهيئة التي تراقب تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، الاثنين بالأمر الرئاسي بإطلاق سراح جميع أسرى الحرب والمعتقلين السياسيين وحثت على تنفيذه دون تأخير.

اجتماع لهيئة مراقية اتفاق سلام جنوب السودان بجوبا في 13 ديسمبر 2017

وبموجب المادة 2.1.6 من الاتفاقية المنشطة بشأن حل النزاع في جنوب السودان فإنه يجب إطلاق سراح أسرى الحرب والمحتجزين على الفور تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأمر الرئيس كير في 27 سبتمبر بالإفراج عنهم فوراً ولكن بعد أربعة أيام لم يُفرج عن أي منهم حتى الآن.

من جانبها رحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان-فصيل مشار بالخطوة قائلة إنها أطلقت جميع أسرى الحرب فوراً بعد توقيع اتفاقية السلام المنشطة.

وفي بيان صدر الإثنين، حث نائب رئيس اللجنة المشتركة للرصد والتقييم الجنرال أوستوشتينو نجوروجي جميع أطراف السلام على "احترام التزامهم باتفاقية حل النزاع في جنوب السودان والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإطلاق سراح جميع الأشخاص والمعتقلين السياسيين دون مزيد من التأخير ونشر قائمة جميع الأشخاص المفرج عنهم علنًا.

وتعتزم اللجنة المشتركة مواصلة الضغط على الأطراف والاضطلاع بدور نشط لضمان تنفيذ اتفاق السلام.

وحثت اللجنة المشتركة جميع الأطراف وأصحاب المصلحة الذين لم يقدموا بعد قائمة كاملة بمرشحيهم إلى مختلف المؤسسات والآليات المعنية بالاتفاق على القيام بذلك على الفور لتمكينهم من بدء أنشطتهم.

كما طالبت بتسهيل تفعيل ترتيبات الأمن الانتقالي والإعادة الطوعية وإعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج للعائدين والنازحين.