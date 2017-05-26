(هيومن رايتس) تطلب وصول المساعدات الطبية إلى المدنيين بجنوب كردفان

الخرطوم 26 مايو 2017 ـ دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى فتح ممر لوصول المساعدات الإنسانية الطبية للمدنيين في المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون في ولاية جنوب كردفان، مشيرة إلى أن النساء لا يحصلن على الرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك عمليات الولادة الطارئة.

مستشفى اطباء بلا حدود في فاراندالا في جنوب كردفان (صورة أطباء بلا حدود)

وفي تقرير أصدرته عن وضع المرأة في جنوب كردفان حيث تندلع حرب منذ العام 2011 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، قالت المنظمة "إن إعاقة الرعاية الصحية تعرض حياة المرأة للخطر".

وأوضح التقرير أن النساء والفتيات لا يستطعن الحصول على وسائل منع الحمل ولا يتاح لهن إلا القليل من الرعاية الصحية إذا واجهن مضاعفات أثناء الحمل والولادة.

وقالت سكاي ويلر، باحثة في مجال حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "تعاني النساء والفتيات في جبال النوبة منذ سنوات من عدم الوصول إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".

وأضافت أن الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة "يجب أن تضعا الشعب أولا وأن تمهدا الطريق لوصول وكالات المعونة المحايدة والمستقلة للوصول إلى المنطقة فورا".

وفشلت الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ شمال، خلال ست سنوات في التوصل إلى اتفاق حول وصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال القتالية.

وترفض الخرطوم السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة التمرد مباشرة والتي تقول إن ذلك سيسمح للتمرد بالحصول على الأسلحة والذخائر.

ودعت منظمة هيومان رايتس الأمم المتحدة إلى التحقيق في عرقلة كلا الطرفين لعروض المعونة المحايدة باعتبارها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وقالت "يجب على الأمم المتحدة وغيرها أن تنظر في فرض عقوبات فردية على القادة الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية بشكل واضح أو أي انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

وفي نوفمبر الماضي اقترحت الولايات المتحدة التي تقوم بدور الوسيط في عملية السلام بقيادة الاتحاد الأفريقي نقل مساعدات طبية مباشرة الى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

وقبلت الخرطوم الاقتراح، لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، لا تزال مترددة.

ويواصل مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية جهودهم لاقناع الطرفين بقبول هذه المبادرة.

وقالت الحركة الشعبية، الثلاثاء الماضي، إنها اجتمعت في مدينة دار السلام التنزانية مع مسؤولين أميركيين لمناقشة سبل وصول المساعدات الانسانية لكنها لم تذكر ما إذا كان قد تم إحراز تقدم.