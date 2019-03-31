 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 31 آذار (مارس) 2019

واشنطن: اعتقال قادة المعارضة يناقض دعوات الحكومة السودانية للحوار

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 31 مارس 2019- جددت الولايات المتحدة الأميركية قلقها إزاء حالات الاعتقال التي تطال معارضي النظام السوداني والناشطين دون توجيه اتهامات مباشرة، واعتبرت تواصل الاحتجاز يناقض دعوات الحكومة للحوار مع معارضيها.

JPEG - 61.5 كيلوبايت
الدبلوماسي الأميركي زار صديق يوسف في منزل عائلته بأم درمان ..السبت 31 مارس 2019

وزار القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم ستيفن كوتسيس الأحد عضو مركزية الحزب الشيوعي المعارض صديق يوسف الذي أفرج عنه مؤخرا بعد اعتقال متطاول.

وأفاد تصريح من السفارة نشر على صفحتها بفيس بوك أن صديق يوسف احتجز لمدة 88 يومًا دون توجيه تهم إليه.

وتابع "لا ينبغي إخضاع أي شخص لهذه المعاملة القاسية لمجرد التعبير عن وجهات نظر تخالف رؤية الحكومة".

وأضاف "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء استمرار استخدام حكومة السودان للاعتقالات خارج نطاق القضاء رداً على الاحتجاجات السلمية في الخرطوم وأماكن أخرى".

ورأت أن حبس زعماء المعارضة ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين يتناقض مع دعوات حكومة السودان لإجراء حوار مفتوح وشامل بشأن مستقبل السودان.

ومنذ منتصف ديسمبر الماضي اندلعت احتجاجات واسعة في عدد من مدن السودان للمطالبة برحيل النظام الحاكم، وتحولت الى مظاهرات شبه دائمة بدعوة وتنسيق من تجمع المهنيين وحلفاء له في المعارضة.

وقابلت السلطات السودانية تلك التحركات التي اتسمت بالسلمية بعنف مفرط أدى لمقتل أكثر من 30 شخصا كما اعتقلت مئات المشاركين في الاحتجاجات ولازال كثير من الناشطين وزعماء المعارضة قيد الحبس.

واعتبرت السفارة الاعتقالات الجماعية والاحتجاز التعسفي للمتظاهرين المسالمين هي استجابة عكسية للمظالم المشروعة وممارسة الحقوق الدستورية السودانية في حرية التعبير التي تزيد من تقويض حقوق الإنسان في السودان.

وحثت حكومة السودان على إنهاء ممارسة الاعتقالات الواسعة. والتجاوب المثمر بعيدا عن العنف مع الاحتجاجات واجراء حوار بناء حول الانتقال السياسي.

وأردفت " يستحق أي شخص محتجز قرارًا قضائيًا سريعًا بشأن ما إذا كان سيتم توجيه تهم جنائية أم لا".

وشددت على ضرورة السماح للمحتجزين بمقابلة أسرهم والمحامين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الحرية أُنثى .. والثورة أيضاً أُنثى 2019-03-31 17:50:28 بقلم : ‎عمر الدقير يُعْتَبَر الشاعر الفرنسي لويس أراغون من شعراء المقاومة بامتياز خصوصاً أثناء الإحتلال النازي لوطنه، وفي هذا السياق قال: "إنّ أية قصة حب تجمع بين رجلٍ وامرأة هي أكبر مُحَرِّضٍ للدفاع عن الوطن"، ووصف (...)

في سيرة عبد الله بن دون كيشوت (1-10) 2019-03-31 17:49:17 مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustafabatal@msn.com خطر في بالي لبعض الوقت أن شيخي الدكتور عبد الله علي إبراهيم ربما كان من سنخ الشيوخ الذين لا يمنحون التلميذ، أو الحُوار، أكثر من فرصة واحدة عند الوقوع في المعاصي أو الولوغ (...)

يوسف كوة : عُد أيها المثقف والمناضل فمازالت الجبال في حاجة إليك 2019-03-31 05:42:42 مبارك أردول الثوار تظل قضيتهم وحضورهم متقدين إلى أزمان بعيدة، يوسف كوة الذي استجبنا لندائه من أجل التحرير، لا يزال صوته يصدح عبر الأثير. قد يقول قائل وكيف لك أن تستجيب لنداء شخص لم تلتقيه، سيكون ردي حاضراً حينها بأنه (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.