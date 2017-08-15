واشنطن : الحكومة السودانية لا تحمي الأقليات الدينية

واشنطن 15 أغسطس 2017- انتقدت الولايات المتحدة الأميركية، سجل السودان الخاص بحرية الأديان وقالت إن الحكومة السودانية "لا توفر الحماية للأقليات الدينية".

تجريف كنيسة بالخرطوم

وقال وزير الخارجية الاميركي ريك تيلرسون في مؤتمر صحفي ،الثلاثاء، معلقاً علي التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية عن الحريات الدينية في العالم للعام 2016، إن الخرطوم" اعتقلت واحتجزت رجال الدين ومنعت بناء كنائس جديدة".

ورفضت ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال يوليو الماضي، استكمال رفع العقوبات عن السودان، وقالت انها تنتظر خلال ثلاث أشهر قادمة رؤية تحسن في كفالة حقوق الانسان والحريات الدينية، بجانب خطوات اخرى موجبة فيما يخص تحقيق السلام ومكافحة الارهاب وغيرها من القضايا محل النقاش بين البلدين.

واضاف تيلرسون إن ادارة ترامب التزمت بالتصدي لهذه الامور بتعزيز الحريات الدينية الدولية في كافة ارجاء العالم، وستواصل وزارة الخارجية الدفاع عن هؤلاء الذين يسعون لعيش حياتهم وممارسة شعائرهم وعقائدهم الدينية.

وأشار التقرير إلى أن السلطات السودانية، وفق تقارير حقوقية، "احتجزت مسلمين، من بينهم إمام، وروعت واعتقلت رجل دين مسيحي ومسيحيين على خلفيات دينية".

وأضاف أنه "حسب نشطاء حقوقيين فإن شرطة النظام العام ومحاكم اتهمت نساء وأدانتهم بارتداء أزياء غير محتشمة".

وتابع: "قالت مصادر موثوقة إن النساء يتعرضن لغرامات والجلد يوميا في الخرطوم لارتدائهن سراويل وأزياء أخرى تعد غير محتشمة من قبل شرطة النظام العام".

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