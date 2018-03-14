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واشنطن تتسلم رئاسة مجموعة دعم مكافحة الالغام بالسودان

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الخرطوم 14 مارس 2018- تولى القائم بالاعمال للولايات المتحدة لدة الخرطوم، ستيفن كوتسيس، رئاسة "مجموعة دعم مكافحة الالغام بالسودان" خلفاً للسفير الايطالي.

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مدير برنامج الامم المتحدة لمكافحة الالغام حبيب الحق جاويد -يمين، والسفير الايطالي لدى الخرطوم فابريزو لوباسو ..21 يناير 2016 صورة لـ"سودان تربيون"

وانعقد بمقر برنامج الامم المتحدة الانمائي بالخرطوم، الثلاثاء، اجتماع لـ "مجموعة دعم مكافحة الالغام بالسودان"، خصص لنقل رئاسة المجموعة من دولة إيطاليا الى الولايات المتحدة بعد ان تولت دولة إيطاليا رئاسة المجموعة خلال العامين 2016 و2017م، وجرى النقل وفقاً للتبادل الذي يتم كل عامين لرئاسة المجموعة.

وقدم مدير برنامج الأمم المتحدة لخدمة مكافحة الألغام بالسودان، حبيب الحق جاويد، تنويراً عن حجم الإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة التي تولت فيها إيطاليا رئاسة المجموعة وحجم الدعم الذي تم لمساعدة جهود مكافحة الألغام في السودان.

وأشادت المنسق الإنساني، والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالسودان، مارتا رويداس، بالإنجازات التي تمت في ملف مكافحة الألغام في السودان، مبينة أن هناك عملا كبيرا متبقي بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وامتدح المدير العام للمركز القومي لمكافحة الألغام، العميد ركن عامر عبد الصادق ابوزيد، جهود مجموعة دعم مكافحة الألغام وإسهامها في دعم برنامج مكافحة الألغام بالسودان.

وأشار بحسب وكالة السودان للأنباء الى تعاون الحكومة والمانحين في توفير الدعم لإعلان ولايتي "القضارف والبحر الأحمر" خاليتين من الألغام في المناطق المسجلة بهما، مبينا ان الاستعدادات تجري الأن لإعلان مناطق ولاية كسلا المسجلة، في القريب العاجل.

وشارك في الاجتماع كل من السفير الكندي وقنصل دولة قطر وممثلين لسفارات اليابان والسويد وسويسرا، بجان نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية وممثل الاتحاد الأوربي والعون الإيطالي، علاوة على رئيس وكالة الولايات المتحدة للتنمية العالمية، وممثل وحدة المساعدة لتنفيذ اتفاقية حظر الألغام بجنيف.



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