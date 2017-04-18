واشنطن تحث الخرطوم على التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاز سلام دارفور

الخرطوم 18 أبريل 2017- دعت الولايات المتحدة الأميركية، الحكومة السودانية على التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة لإيجاد سلام تفاوضي دائم لإقليم دارفور، غرب السودان، وإنهاء الإجرام والعنف المسلح ومحاكمة الجناة.

وزير الدفاع والملحق العسكري الأميركي لدى السودان

وقالت سفارة واشنطن بالخرطوم، في بيان صحفي، إن الملحق العسكري الأميركي بالخرطوم، المقدم جورن بونغ، وضابطة الأمن الإقليمية، كورين استراتورن، سجلا زيارة إلى ولايتي شمال ووسط دارفور، خلال الأسبوع الماضي، للحصول على رؤية أعمق وفهم أفضل حول دارفور.

وأضاف البيان الذي تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء،"تحث الولايات المتحدة على التعاون الوثيق بين حكومة السودان والأمم المتحدة والإدارات المحلية لايجاد سلام تفاوضي دائم للاقليم والتحريض ضد الإجرام والعنف المسلح ومحاكمة الجناة، والتغلب على تحديات الصراعات القبلية، وإصلاح الأراضي، وإدارة الموارد".

واوضح أن الوفد إجتمع خلال زيارته مع القادة المحليين والعسكريين والسياسيين في الحكومة والقوات المسلحة السودانية والقوات المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد).

وتابع "أتاحت مناقشاتهم فرصة لضباط السفارة الأميركية لتعلم وسماع وفهم من مختلف القادة حول أولوياتهم وتحدياتهم ونجاحاتهم".

وأكد أن الوفد أنهي الزيارة بفهم أكثر وضوحاً من قبل العديد من القادة حول الحاجة الأساسية إلى السلامة والأمن لجميع الرجال والنساء والأطفال في دارفور، مشدداً على أن سيادة القانون تحتاج إلى عملية ناجحة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين السابقين.

واشار البيان إلى أن الزيارة تعد الأولى لموظفي سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم إلى أهالي قولو، مردفاً "وحظي كل من المقدم جورن وستراتورن بفرصة تذوق برتقال نيرتيتي الطازج وتجربة أول هطول أمطار الموسم في جبل مرة مع أهالي قولو".

واعربت السفارة في بيانها عن تطلعاتها إلى زيارات مستقبلية إلى مناطق أخرى داخل دارفور وفي جميع أنحاء السودان.