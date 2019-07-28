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واشنطن تحث جوبا على إطلاق سراح الناشط بيتر بيار

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جوبا 28 يوليو 2019- قالت سفارة الولايات المتحدة في جنوب السودان إن على السلطات في البلاد الامتثال لالتزاماتها القانونية بإطلاع جميع المحتجزين بالتهم الموجهة إليهم أو إطلاق سراحهم إذا لم تكن هناك تهم.

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يتر بيار أجاك خلال صورة التقطت في ابريل 2018 (سودان تربيون)

وفي بيان أصدرته السبت، بعد عام من اعتقال الناشط بيتر بيار أجاك، حثت السفارة جوبا على تنفيذ أحكام اتفاقية السلام بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وفي 11 يونيو ، حكم قاضي المحكمة على الناشط بتهمة التحريض على العنف وزعزعة السلام بسبب مقابلات أجراها بيار مع وسائل الإعلام خلال المواجهة بين السجناء والحراس في مقر جهاز الأمن الوطني في 7 أكتوبر 2018.

وقال بيان السفارة "بموجب قانون جنوب السودان ، تلتزم الحكومة بتوجيه الاتهام إلى المتهمين في الوقت المناسب وبدء الإجراءات القضائية على وجه السرعة. وعلى الرغم من أن الدستور الانتقالي ينص على أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز أو الحرمان أو التقييد من حريته إلا لأسباب محددة ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون" ، فقد تعرض آخرون للاعتقال التعسفي و الاحتجاز لفترات طويلة دون تهمة".

وأشار البيان إلى أن اتفاقية السلام المنشطة الموقعة سبتمبر 2018 تعتبر خطوة مهمة إلى الأمام نحو السلام في البلاد، مطالبا السلطات في جنوب السودان بتطبيق القانون حتى يتحقق الوعد بالسلام.

وحُكم على بيار إلى جانب رجل الأعمال في جنوب السودان ، كيربينو أغوك ول ، بتهمة تهديد الأمن القومي للدولة. كما حكمت المحكمة على خمسة أشخاص آخرين متهمين بالسجن خمس سنوات.



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