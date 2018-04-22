واشنطن تحظر تجوال رعاياها في جوبا إثر تجدد الاشتباكات

جوبا 22 أبريل 2018- أعلنت السفارة الأميركية في جنوب السودان عن حظر تجوال مؤقت لرعاياها بعد تجدد الاشتباكات غرب العاصمة جوبا الخميس.
- جنود من الجيش الشعبي في جوبا ..صورة تعود للعام 2013 (رويترز)
وقال بيان عن السفارة صدر يوم الجمعة "إن الحظر يعتبر ساريًا على الفور حتى الساعة 6:30 من صباح الاثنين 23 أبريل 2018 ".
وناشدت السفارة في بيانها المقتضب المواطنين الأمريكيين في البلاد توخي الحذر وأن يراقبوا الوضع الأمني عن كثب.
كما طالب البيان الأميركيين حمل بطاقات الهوية ووثائق السفر مع تأشيرة سارية المفعول في جنوب السودان.
وأضاف "في أعقاب حوادث هذا الأسبوع من الصراعات المسلحة في منطقة لوري، حوالي 8 أميال غرب جوبا، كان هناك زيادة في فحص السيارات والأشخاص عند نقاط التفتيش الأمنية حول جوبا".
واندلعت اشتباكات غرب جوبا بين القوات الحكومية وجماعة مسلحة غير معروفة، في انتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وقعته الفصائل المتحاربة في البلاد.
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