واشنطن تدعو الأمم المتحدة لفرض حظر سلاح على جنوب السودان

نيويورك 7 مارس 2018- وزعت الولايات المتحدة الاربعاء مشروع قرار على مجلس الامن الدولي يهدد بفرض حظر على الاسلحة على جنوب السودان واتخاذ "كافة الاجراءات المناسبة" ضد الذين يعرقلون جهود السلام.

استخدم الطرفان في جنوب السودان الأسلحة الخفيفة لارتكاب انتهاكات (شبكة العمل على الأسلحة الصغيرة في جنوب السودان)

وينص المشروع الاميركي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، على انهاء المعارك في جنوب السودان التي تستمر منذ أربع سنوات ويحث الطرفين المتحاربين على التمسك باتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقعت يوليو 2016.

ووفقاً لمشروع القرار فإن مجلس الأمن "يعرب عن اعتزامه النظر في جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة لتعطيل قدرة الأطراف على شراء الأسلحة والذخيرة حتى يمكن لعملية السلام أن تمضي قدماً".

وعلى الرغم من بدء المفاوضات حول الاجراء المقترح قبل التصويت في مجلس الامن المقرر عقده في 15 مارس فان هناك مخاوف من ان روسيا والصين قد تعارضان مشروع قرار واشنطن.

وقالت وكالات الاغاثة ان النزاع في جنوب السودان ادى الى مقتل عشرات الالاف ونزوح أكثر من مليوني شخص وأن نصف السكان يواجهون خطر المجاعة.

وذكر تقرير صدر مؤخرا عن الامم المتحدة وحكومة جنوب السودان ان ما يصل الى 150 ألف شخص قد يواجهون المجاعة في هذا العام وحده.

وفي يناير من هذا العام قالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في اجتماع لمجلس الامن ان فرض حظر على الاسلحة "سيساعد شعب جنوب السودان فعلا على ابطاء العنف وتباطؤ تدفق الاسلحة والذخائر وحماية ارواح الابرياء ".

كما سيجدد مشروع القرار ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) لمدة عام ويبقي على القوة الاقليمية في جوبا ويطلب ان تكون القوات الأممية مجهزة بالكامل بطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار للقيام بمهمتها.

ويدعو مشروع القرار حكومة جوبا أن توقع اتفاقاً مع الاتحاد الأفريقي للسماح بإنشاء محكمة مختلطة في جنوب السودان لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة.

ويدعم الاتحاد الافريقي العقوبات كوسيلة للضغط على الاطراف المتحاربة لإنهاء الحرب في الدولة الوليدة إلا أنه لا يؤيد فرض حظر على الاسلحة.